Восемь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зафиксировали восемь смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 50 081 (+66) человек, в том числе 3 428 детей. Выздоровели всего 44 998 (+ 65) человек. Умерло с начала пандемии 3 009 человек.
По состоянию на 6 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 760 человек. Количество тяжелобольных – 186, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 77.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1411956 человек.
Комментарии
Граждане Все на открытие Чемпионата России по боксу среди юниоров, все на открытие Кубка мира по гребле , а вот на Первомай запрет на 9 мая бессмертный полк запрет , на митинги запрет. Думайте сами
6.05.2021 11:34
Вирус
Кто все-то? Все на дачах или на природе. Молодежь сходит, посмотрит.
50081 (заболело) - 44998 (выздоровело) - 3009 (умерло) = 2074, а по информации болеет 760 человек. Вопрос: А остальные 1314 ГДЕ?
6.05.2021 12:29
гость
Дома лечатся, математик вы наш.