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Шесть человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

, ИА "Амител"
В регионе выявили 63 новых случая COVID-19
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3034, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 63 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 50 272. Выздоровели 45 217 человек (+48 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 21, Бийск – 8, Рубцовск – 6, Егорьевский, Локтевский районы – по 3 заболевших, Славгород, Ключевский, Рубцовский районы –  по 2 заболевших, Белокуриха, Заринск, Волчихинский, Заринский, Зональный, Каменский, Кулундинский, Курьинский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский, Родинский, Смоленский, Солонешенский, Табунский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 190 пациентов, из них 80 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 375 коек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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