10 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

10 пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3058, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.
За сутки в лабораториях подтвердили 67 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 50 459. Выздоровели 45 418 человек (+107 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 22, Бийск – 15, Яровое – 6, Рубцовск – 5, Бийский, Новичихинский, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Рубцовский район – 3, Егорьевский, Зональный, Павловский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 152 пациента, из них 76 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 319 коек.
Комментарии
начали вновь нагнетать информационную идею типа "народ мрёт"--- на сей раз не получится богатеньким бизнес выстроить на продажах масок и вакцины якобы очччччччччень сильно нужны.
что сейчас нужно? Грамотное руководство страной-хотелось бы знать её название согласно законов верных,а не придуманных для русского ИВАНА..
12.05.2021 11:31
гость
начали вновь нагнетать информационную идею типа "народ мрёт"
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Ты в своём уме? Люди на самом деле умирают, в апреле только похоронили очередного родственника, заразился коронавирусом, не спасли.
За больного ковидом дают 200 тысяч, поэтому умирают от ковида, а не от рака, инфаркта или инсльта.
Даже во время эпидемии холеры в Барнауле в 70-х не было такой истерии. Холера гораздо опаснее.
Причина всех этих смертей только одна - чем их больше, тем больше оплата рвачей, "борцов" с ковидом, тем раньше они получат пенсию, а ко всему ещё и награды.
>Даже во время эпидемии холеры в Барнауле в 70-х не было такой истерии. Холера гораздо опаснее.
Ты ковидом не болел. Я болел, в тяжелой форме, спал сидя неделю. Кашель, когда хочется выплюнуть лёгкие по утрам, ушел через 6 месяцев. Не знаю как холера, но ковид не просто простуда.
12.05.2021 11:44
- гость -
За больного ковидом дают 200 тысяч, поэтому умирают от ковида, а не от рака, инфаркта или инсльта.
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Тебе не стыдно фигню сочинять? Умирают именно от ковида.
12.05.2021 11:53
- гость -
Причина всех этих смертей только одна - чем их больше, тем больше оплата рвачей, "борцов" с ковидом, тем раньше они получат пенсию, а ко всему ещё и награды.
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Вот дуpак... Прямо врачи обагатились на ковиде. Иди, спроси у врачей, сколько они получили за работу с ковидными больными. Им, да, наобещали с три короба, а показали кукиш.
Ты ковидом не болел. Я болел, в тяжелой форме, спал сидя неделю. Кашель, когда хочется выплюнуть лёгкие по утрам, ушел через 6 месяцев. Не знаю как холера, но ковид не просто простуда.
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Питаться надо правильно. Чем жирнее живот, тем тяжелее простуда!
12.05.2021 12:27
- гость -
Питаться надо правильно. Чем жирнее живот, тем тяжелее простуда!
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Вообще-то как раз наоборот. Как раз болезни органов дыхания лечат усиленным питанием, барсучьим жиром, сливочным маслом и аналогичными продуктами.
Это болезни ЖКТ лечатся голоданием и диетой.
12.05.2021 12:15
- гость -
Боюсь, что некоторым особо упертым бесполезно что-либо объяснять. Но когда-нибудь до них все же дойдет - через собственный опыт. По-другому они не понимают. Вам - здоровья!
Вообще-то как раз наоборот. Как раз болезни органов дыхания лечат усиленным питанием, барсучьим жиром, сливочным маслом и аналогичными продуктами.
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Спасибо, посмеялся!
Однако мировая статистика такова, что массово и особо мучительно от чумки мрут жирные.
Веган. 63года. Ковид перенёс на ногах без температуры, кашлял около недели. Принимал только таблетки от кашля амброксол. Больше вообще ничего. Но постоянно жевал чеснок и лук.
И до сих пор никаких последствий!
Сосед моложе меня на 3 года, пузатый гипертоник и диабетик.
Скончался в больнице. Вдова говорит, что страдал страшно!
Ну и гордитесь своим веганством!!!!! А злорадствовать очень не хорошо