В Горном Алтае пригрозили ввести строгие антиковидные запреты

В Республике Алтай отмечают рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, с понедельника по четверг выявили 31 случай, причём на последний день пришлось 13 заражений.
По данным Роспотребнадзора, причиной тому послужило пренебрежение мерами профилактики, которое допустили многие местные жители. В частности, отмечают резкое сокращение числа людей, которые носят маски в общественных местах.
"Мы все расслабились, очень быстро забыли, что происходило в республике в октябре и ноябре 2020 года, – подчеркнул главный санитарный врач региона Леонид Щучинов. – Если заболеваемость продолжит расти, мы вынуждены будем вновь вводить строгие ограничения и запреты".
Он призвал население соблюдать антиковидные меры, в частности носить маски, перчатки, часто мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, Щучинов рекомендовал не принимать участия в массовых мероприятиях и пройти вакцинацию от коронавируса.
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Закрыть въезд. Сорвать сезон. Все за границу. Страны открыли.