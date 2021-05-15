Ещё два пациента с COVID-19 скончались в Республике Алтай

Ещё два случая смерти пациентов с коронавирусом зарегистрировали в Республике Алтай. Скончались 83-летняя жительница Майминского района и 88-летний житель Улаганского района, сообщает региональный оперштаб.
Таким образом, всего в регионе зарегистрировано 275 летальных случаев у пациентов с инфекцией, в том числе 236 – от COVID-19, 39 – от иных причин.
Также за сутки в Горном Алтае лабораторно подтвердили 10 новых случаев заболевания – у четырёх жителей Шебалинского района, у трёх жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Кош-Агачского района и у жителя Усть-Канского района.
За весь период в регионе заразились 16 885 человек. Выздоровели 16 559 человек.
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