Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3178, сообщает краевой оперативный штаб.

За сутки в лабораториях подтвердили 62 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 51 283. Выздоровели 46 212 человек (+73 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 25, Яровое – 13, Бийск – 8, Новоалтайск, Зональный, Первомайский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Рубцовск, Бийский, Благовещенский, Кулундинский, Кытмановский, Петропавловский, Поспелихинский, Суетский районы – по 1 заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 148 пациентов, из них 63 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 248 коек.