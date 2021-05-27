Восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3196, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 61 случай заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 51 404. Выздоровели 46 364 человека (+66 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 24, Заринск – 7, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Первомайский район – по 4 заболевших, Поспелихинский район – 3, Павловский, Ребрихинский районы – по 2 заболевших, Бийский, Залесовский, Ключевский, Локтевский, Мамонтовский, Рубцовский, Тальменский районы – по 1 заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 146 пациентов, из них 55 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 308 коек.