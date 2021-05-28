Лето, солнце, лимонад: "Бочкари" открывают резиденцию в парк-отеле "Чайка"

Жителей Барнаула приглашают на открытие летней резиденции бара-ресторана "Бочкари" в парк-отеле "Чайка" 30 мая 2021 года. В программе – музыкальные сеты от DJ, хиты от шеф-повара "Бочкарей", летний бар, детские аниматоры, бесплатная сладкая вата и фотосъёмка от профессионального фотографа.

"Теперь у жителей и гостей краевой столицы есть возможность насладиться легендарными напитками Бочкарёвского пивоваренного завода прямо у тёплого бассейна. Мы приглашаем всех посетить яркие летние вечеринки в "Чайке" и отведать настоящие хиты от нашей кухни", – рассказывают представители "Бочкарей".

Парк-отель "Чайка" – это восемь гектаров зелёной территории со всей необходимой для комфортного отдыха инфраструктурой. В распоряжении отдыхающих – гостиница, банкетные залы, беседки, баня, квадроциклы, пейнтбол и тренажёрный зал. На специально оборудованных площадках гости могут поиграть в баскетбол, мини-футбол, футбол и пляжный волейбол.

Весь летний период в "Чайке" работает большой открытый бассейн. Для купания детей есть отдельный неглубокий бассейн, расположенный рядом с бассейном для взрослых.

Открытие летней резиденции бара-ресторана "Бочкари"

Адрес: пос. Борзовая Заимка, Пионерская долина, 4, парк-отель "Чайка".

Начало в 12:00.

Вход свободный.