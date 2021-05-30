Семь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались еще семь пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Специалисты зарегистрировали 60 новых случаев заражения. Таким образом с начала пандемии в регионе заразились 51581 человек. Выздоровело всего 46 498 (+ 41) человек. Умерло 3 223 (+ 7) человека, все взрослые.

36 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 149, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 56.

На утро 30.05.2021 года прививается 248 084 (+ 1 096) человека, в том числе: 49 492 человека получили первую прививку; 198 592 человека полностью привиты (получили две прививки).