Семь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

Семь пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3264, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 55 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 51 867. Выздоровели 46 748 человек (+56 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 19, Бийск – 6, Рубцовск, Камень-на-Оби – по 5 заболевших, Новоалтайск, Тальменский район – по 3 заболевших, Славгород, Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Ключевский, Панкрушихинский, Романовский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 144 пациента, из них 51 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 185 коек.