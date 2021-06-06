И за всю жизнь не накопить. Топ-10 самых дорогих коттеджей Алтайского края

Чтобы накопить на покупку собственного дома, жителям Алтайского края придётся экономить почти восемь лет, сообщает портал "Мир квартир". Аналитики посчитали, что средняя стоимость загородного дома в регионе составляет 2,7 млн рублей, в то время как доход жителей – 29 тыс. рублей в месяц. Если семья из двух работающих будет откладывать одну зарплату целиком, то через восемь лет сможет собрать нужную сумму. Однако есть на рынке Алтайского края дома, на которые жителям придётся копить 100, 200 и даже 300 лет. Amic.ru подготовил подборку десяти самых дорогих коттеджей края.

35 млн рублей. Коттедж из древнего кедра

Дом из 700-летнего кедра продают в Бийске. Усадьба располагается на берегу Бии. В коттедже предусмотрен подвал, подключены центральное отопление, водопровод, электроэнергия.

"Ручная рубка, длина бревна 6-13 метров. Требуется чистовая отделка. На территории имеется баня из кедра", – отмечает продавец.

37 млн рублей. Дом для спорта

Коттедж с теннисным кортом и хоккейной коробкой продают в Индустриальном районе Барнаула. Площадь дома – 420 квадратных метров. Вокруг участка посажены сосны, на территории построен гараж 100 квадратных метров, предназначенный на четыре автомобиля.

Также на территории находится баня, выделено место под теннисный корт.

"Рядом с участком расположена детская площадка и хоккейная коробка", – сказано в объявлении.

45 млн рублей. Коттедж с видом на лес

В селе Санниково Первомайского района продают коттедж с "современным ремонтом и панорамным остеклением".

В доме сделан дизайнерский ремонт, на цокольном этаже расположены постирочная, спортзал и сауна. На участке построен бассейн с зоной отдыха, есть спортивная зона с турниками и брусьями.

Фото в объявлении о продаже не представлено –​ прим. ред.

62 млн рублей. Усадьба в сосновом бору

В Центральном районе Барнаула на продажу выставлен трёхэтажный коттедж площадью 400 квадратных метров.

На цокольном этаже дома находится зона отдыха и подсобные помещения: сауна, душевая, соляная комната, бильярдная, санузел, котельная, постирочная, гардеробная.

На первом этаже расположены кухня-столовая, гостиная с просторными окнами, гардеробная, санузел, кабинет. На втором – комната отдыха, три спальные комнаты, ванная, гардеробная.

На третьем этаже есть гостевая спальня, санузел, мини-кухня, гостиная комната и просторная комната с домашним кинотеатром.

На участке площадью 15 соток выполнен ландшафтный дизайн, растут сосны, ели, декоративные деревья, разбиты цветники, садовые дорожки, детская площадка, за домом распланирован плодоносящий сад, система автоматического полива.

"Зона барбекю с зоной отдыха, роскошная благоустроенная баня с бассейном и кухней расположились в отдельном комплексе отдыха. Участок огорожен, имеется профессиональная игровая площадка. Гаражный комплекс на два автомобиля, во дворе возможно разместить до пяти автомобилей, имеется место для хранения садовой мебели и другой садовой утвари. В доме выполнен дорогой, качественный ремонт, есть камин на дровах. Многоуровневые потолки, итальянский кафель, достойная сантехника, отделочные материалы достойного уровня", – отмечено в объявлении о продаже.

65 млн рублей. В средневековом стиле

Недостроенный коттедж в стиле замка продают на Змеиногорском тракте в Барнауле. Дом трёхэтажный, его площадь – 700 "квадратов"

"Хорошее месторасположение, рядом лес, газ, центральные коммуникации", – добавляет продавец.

79 млн рублей. Дом с водопадом

На Змеиногорском тракте в Барнауле продают коттедж в стиле "лофт". Продавец отмечает, что на первом этаже расположены куxня-cтoлoвaя с выходом на террасу, гостиная, гардеробная, кабинет-гостевая с камином, санузел, зона отдыха (сауна с комнатой отдыха и душевой), котельная с отдельным входом с улицы.

На втором этаже: три полноценные спальни, ванная комната и прачечная, просторный холл.

"Участок 14 соток, на территории выполнен ландшафтный дизайн, система автоматического полива. Сосны, розарий, садовые дорожки, детская площадка, каскадный водопад. Гаражный комплекс на два автомобиля", – сказано в объявлении.

80 млн рублей. Участок с озером

Неподалёку от горнолыжного комплекса "Авальман" продают трёхэтажный коттедж 820 "квадратов". В коттедже предусмотрены три камина, сауна, девять санузлов, десять комнат, зимний сад, гостиная, кухня-столовая.

На участке с ландшафтным дизайном построен комплекс отдыха с баней на дровах, комнатой отдыха, террасой с камином. На территории расположены озеро с фонтаном, альпийская горка с водопадом, посажены 22 сосны, семь елей, два кедра, пять лиственниц и пихт, яблоня, смородина, жимолость, лимонник, розарий.

88 млн рублей. Дом с комнатой-холодильником

Усадьба с двумя коттеджами продаётся в закрытом посёлке Гринвуд. Один из домов гостевой. На первом этаже располагается гараж на два автомобиля, котельная, которая обслуживает оба дома, комната садовника. На втором – гостиная, спальня и санузел.

Дом, в котором живут собственники, четырёхуровневый. В нём сделан дизайнерский ремонт, есть гостиная, спальные комнаты, детская-игровая, а также помещение-хранилище с холодильным оборудованием.

90 млн рублей. Усадьба для любителей пиццы и барбекю

Дом, который напоминает средневековый замок, продают в селе Бобровка Первомайского района. Территория усадьбы разделена на несколько зон. Первая – это сад с плодовыми деревьями, вторая – сквер-парк, где находятся гостевой дом с камином, гараж на несколько автомобилей и площадка для парковки автомобилей. Третья зона участка – это место для приёма гостей с печкой-коптильней, зоной барбекю, печью для пиццы.

"Стильный и лаконичный интepьeр внутреннего наполнения дома oтражает изысканный вкус своего хозяина. Каждый уголок дома продуман до мелочей, удобная планировка, у каждого члена семьи организована своя просторная спальня, очень много мест для отдыха и работы", – говорится в объявлении.

115 млн рублей. Собственный спа-салон

Самый дорогой коттедж, который сегодня продают в Алтайском крае, находится в Барнауле, в элитном охраняемом закрытом ТОС "Серебряный Бор" (на Змеиногорском тракте).

В доме четыре спальных комнаты, четыре санузла, гардеробные, гостевые комнаты, гостиная с камином, кухня со встроенной бытовой техникой и винным холодильником, кабинет, игровая, постирочная комната. В подвале расположена зона для персонала: две комнаты, столовая, санузел, душевая, прачечная, два складских помещения.

На территории, где растут сосны, выполнен ландшафтный дизайн, разбиты цветники, дополнительно высажены ели, туя, кедры, садовые деревья. Также на участке предусмотрены детская площадка, построен бассейн подогревом и подсветкой, баня с купелью, хаммамом, закрытая беседка-барбекю.

"Зона гриля оборудована встроенным казаном, коптильней и дровяным и угольным грилем. Барбекю имеет витражные окна в пол. Круглогодичное отопление помещения и система "тёплый пол" позволяют пользоваться беседкой для барбекю, даже когда за окном сибирские морозы. В беседке имеется винный холодильник, посудомоечная машина, зона TV, Wi-Fi, обеденная зона", – сказано в объявлении.

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