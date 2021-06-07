Число случаев коронавируса в Алтайском крае превысило 52 тысячи

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 57 заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в регионе выросло до 52 034, сообщает краевой оперштаб.

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 35, Яровое – 5, Алтайский район – 4, Рубцовск и Первомайский район – по 3 заболевших, Новоалтайск, Волчихинский, Краснощёковский, Новичихинский, Советский, Солонешенский, Тальменский районы – по 1 заболевшему.

Скончались за сутки семь пациентов с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае с начала пандемии теперь составляет 3285.

Выздоровели за весь период 46 847 человек, в том числе 28 – за последние сутки.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 157 пациентов, из них 60 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края остаётся свободной 131 койка.