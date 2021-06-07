Барнаулец вышел на пикет против массовой вакцинации от коронавируса

В Барнауле заметили мужчину, который в центре города вышел на одиночный пикет против включения вакцинации от коронавируса в календарь прививок. В руках барнаулец держал двусторонний плакат.
На одной стороне написано "Нет прививке от COVID-19 в нацкалендаре", а на второй – "Депут отклони закон №1179765-7".
Напомним, что законопроект № 1179765-7 предлагает дополнить закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" и внести в национальный календарь профилактических прививок вакцину от коронавируса.
По мнению авторов идеи, подобная мера позволит закупать профилактические вакцины от коронавируса за счёт федерального бюджета.
Комментарии
Его заставляют прививаться?
не хочешь - не прививайся, только не забудь написать отказ от лечения и госпитализации в случае чего
Сегодня, на аппаратном совещании, г. Франк озвучил и дал поручение разработать документ, об обязательной вакцинации муниципальных служащих, наплевав на Конституцию РФ и Федеральные законы. Итак работать не кому, так решил оставшихся разогнать!?
пока бесплатно-чуть позже за свои кровные.ребятки !
спасение через СССР идёт уже.
ДБ (c)
Коммент мой удалили, но тогда тоже скажу кратко - ДБ, причем конченый.
Не хочешь, не прививайся. Зачем митинговать-то?
против включения вакцинации от коронавируса в календарь прививок
А чем она ему мешает?
у меня к кабинете 3е привились ! ни на что не намекаю, но сигнал сотовой связи стал гораздо лучше ))))
7.06.2021 15:38
- гость -
Правильно!
А переболевшим нафига? Вы перед прививкой сдайте на антитела - удивитесь. Так-то 900 рэ за укольчик из бюджета кому-то на карман. А укольчика два надо. Не призываю отказываться от прививки (лично у меня и детей обязательный советский график проставлен), но я за разумный подход к своему здоровью. Оно у меня одно. Имея природный иммунитет, на буду ставить. А фиг его знает, как моя "натренерованная" иммунка сработает.
15:38 ну тогда и налоги можно не платить?