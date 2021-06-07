Барнаулец вышел на пикет против массовой вакцинации от коронавируса

В Барнауле заметили мужчину, который в центре города вышел на одиночный пикет против включения вакцинации от коронавируса в календарь прививок. В руках барнаулец держал двусторонний плакат.

На одной стороне написано "Нет прививке от COVID-19 в нацкалендаре", а на второй – "Депут отклони закон №1179765-7".

Напомним, что законопроект № 1179765-7 предлагает дополнить закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" и внести в национальный календарь профилактических прививок вакцину от коронавируса.

По мнению авторов идеи, подобная мера позволит закупать профилактические вакцины от коронавируса за счёт федерального бюджета.