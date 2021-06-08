В Кош-Агачском районе запретили спортивные и массовые мероприятия

Оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Республике Алтай объявил о решении запретить проведение спортивных и массовых мероприятий в Кош-Агачском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соответствующая мера принята в связи с ростом заболеваемости на 28,7% за неделю. На это муниципальное образование пришлось 58% заболевших за указанный период.

Мера коснулась и ближайших конных скачек. Их переносят в другой район.

Кроме того, всем жителям района, которые возвращаются из-за пределов республики, нужно соблюдать самоизоляцию.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отметил, что главная мера по стабилизации ситуации – это массовая вакцинация. По данным на 7 июня, прививку от ковида сделали почти 30 тысяч жителей региона.