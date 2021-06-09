Семь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

Семь пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3298, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 61 случай заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 52 152. Выздоровели 46 927 человек (+36 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 29, Бийск – 7, Павловский район – 6, Благовещенский район – 3, Алейск, Камень-на-Оби – по 2 заболевших, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Алейский, Волчихинский, Егорьевский, Калманский, Каменский, Михайловский, Тальменский, Топчихинский, Угловский районы – по одному заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 149 пациентов, из них 61 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 216 коек.