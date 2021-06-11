Двое пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

Двое пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3304, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 65 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 52 280. Выздоровели 47 025 человек (+40 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 29, Бийск, Камень-на-Оби – по 6 заболевших, Славгород, Кулундинский район – по 4 заболевших, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Рубцовский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Рубцовск, Волчихинский, Егорьевский, Ключевский, Краснощёковский, Первомайский, Троицкий районы – по одному заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 170 пациентов, из них 80 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 195 коек.