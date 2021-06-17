Шесть пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3330, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 76 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 52 689. Выздоровели 47 108 человек (+5 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 41, Бийск – 8, Камень-на-Оби – 5, Волчихинский район – 4, Новоалтайск, Яровое – по 3 заболевших, Благовещенский, Калманский, Каменский, Ключевский, Суетский районы – по 2 заболевших, Михайловский, Павловский районы – по одному заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 247 пациентов, из них 104 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 229 коек.