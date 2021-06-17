Шесть пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3330, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.
За сутки в лабораториях подтвердили 76 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 52 689. Выздоровели 47 108 человек (+5 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 41, Бийск – 8, Камень-на-Оби – 5, Волчихинский район – 4, Новоалтайск, Яровое – по 3 заболевших, Благовещенский, Калманский, Каменский, Ключевский, Суетский районы – по 2 заболевших, Михайловский, Павловский районы – по одному заболевшему.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 247 пациентов, из них 104 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 229 коек.
Комментарии
А сколько от сердечных заболеваний? Сколько от рака? Однобокая пугалка коронавирусная.
Люди по году ждут плановых операций.
Спасая от короны, люди умирают от других причин.
Надо мудро выбирать из двух зол меньшее.
17.06.2021 11:51
- гость -
Умерших от ковида-это капля в море, по сравнению с умершими за прошлый год(да и этот тоже) от сердечно -сосудистых, бронхо-легочных, эндокринных заболеваний. Теперь думаю Минздрав, если не совсем идиоты, закрывать плановую помощь уже не будут.
Обратите внимание на резкое снижение количества выздоровевших в последнее время и рост количества тяжелых больных, в том числе и на ИВЛ. Статистика не радует.
17.06.2021 11:59
- гость -
Умерших от ковида-это капля в море, по сравнению с умершими за прошлый год(да и этот тоже) от сердечно -сосудистых, бронхо-легочных, эндокринных заболеваний. Теперь думаю Минздрав, если не совсем идиоты, закрывать плановую помощь уже не будут.
Проблема в первую очередь в кадрах, скоро поликлиники пустые будут. Знакомые медики уехали в Москву и Подмосковье. Пишут как в другое государство попали, работа регламентирована, зарплата в 3 раза больше, оплачивают полностью все переработки. И у нас, вы должны, вы обязаны....
Проблема в первую очередь в кадрах, скоро поликлиники пустые будут
И стационары, народ разъезжается активно.
вообще с медиками проблема .так и будет пока не уравняют зарплаты во всех регионах.чтобы не бежали из региона