Приёмная кампания стартовала в колледжах и техникумах Алтайского края

В профессиональных образовательных организациях Алтайского края началась приёмная кампания, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В 2021/22 учебном году число бюджетных мест для приёма на обучение составляет 11 413, что на 61 бюджетное место больше, чем в прошлом году. В их числе 6948 мест по программам подготовки специалистов среднего звена по 89 специальностям, ещё 4018 – по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 42 профессиям", — говорится в сообщении.

Помимо этого, в крае выделили 447 бюджетных мест для выпускников с ограниченными возможностями здоровья по программам профподготовки по 14 специальностям.

Поступающий может как предоставить документы лично, так и направить заявление по почте и через интернет, используя электронную информационную систему организации, региональные порталы государственных и муниципальных услуг либо электронную почту.

Заявления на очную форму обучения принимают до 15 августа. Однако при наличии свободных мест в учебном учреждении приём документов продлят до 25 ноября.