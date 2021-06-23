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Отстранение от работы и учёбы: как в России ограничивают непривитых от коронавируса

, ИА "Амител"
Рассказываем, в каких регионах прививка от ковида обязательна и куда не пустят без сертификата вакцинации
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Стремительный рост заболеваемости коронавирусом вынуждает властей вводить обязательную вакцинацию от ковида в регионах России. В некоторых городах и областях официального указа об этом нет, зато есть ограничения на вход в те или иные места и заведения без прививочного сертификата (и даже на работу). Amic.ru рассказывает, где прививки от "короны" уже стали обязательными и какие ограничения для тех, кто не привит, вводят в стране. И вообще, законно ли это.

Где ввели обязательную вакцинацию?

Самыми первыми (ещё до столицы) обязательную вакцинацию от коронавируса ввела Якутия – ещё в начале мая 2021 года власти поручили работодателям привить 70% сотрудников к 1 июля. Сначала позиция якутских чиновников разошлась с федеральной, однако уже сейчас, судя по всему, столичные власти считают эту меру наиболее эффективной в сложившихся пандемийных условиях.

Следом обязательную вакцинацию ввела Москва и Московская область. 16 июня власти обязали работодателей до 15 августа привить как минимум 60% своих сотрудников. При этом количество получивших сертификаты будут проверять, а за отказ от укола полагается штраф: до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 300 тысяч рублей – для юридических. В первую очередь привиться от ковида должны работники сферы торговли и услуг, образования, медицины, соцзащиты и госструктур, общепита, почтовой службы, транспорта, красоты и спорта, культуры.

17 июня об обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям заявили власти Кемеровской области. Дедлайн – 18 августа 2021-го. К этому времени привиться должны не менее 60% работников сферы образования, медицины, соцобслуживания, МФЦ.

Следом, 18 июня, власти Тверской области тоже ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан (таких же, как и в других областях). Помимо вышеперечисленных работников разных сфер, в регионе сделать прививки обязаны и местные чиновники. Закончить массовую вакцинацию работодатели должны так же, как и в Кемеровской области, – до 18 августа.

В Мурманской области, где прививки также обязательны, работодателям рекомендовали стимулировать сотрудников оплачиваемыми выходными. А в Ненецком автономном округе сделать укол от коронавируса, помимо местных жителей, должны вахтовики, военнослужащие и студенты старше 18 лет. Иначе их могут не допустить на работу или учёбу.

Аналогичные решения о введении обязательной вакцинации приняли власти Санкт-Петербурга и Ленинградской (там обязали привить 80% сотрудников), Тульской, Сахалинской, Ивановской, Нижегородской, Саратовской областей, Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Соответствующие документы разрабатывают и в Свердловской области. В Алтайском крае обязать вакцинировать работников пока не планируют, однако на ряд предприятий выедут медицинские бригады и поставят укол всем желающим.

Карту регионов, где вакцинация от коронавируса обязательна, можно посмотреть здесь.

Куда не пустят без прививки?

Очень много мест в Москве теперь нельзя посетить без сертификата о вакцинации от ковида. Так, без заветной справки в столице не пустят на личный приём к мировому судье, не примут в стационар на плановую госпитализацию (исключение – медотвод и экстренный случай). Помимо этого, в некоторых ресторанах и кафе столицы созданы "бесковидные" зоны, куда можно попасть только при наличии сертификата (и по предварительной регистрации). Этим ресторанам, к слову, разрешено работать и по ночам.

А ещё с 1 сентября в Москве и Московской области планируют допускать на очные лекции только привитых студентов и преподавателей, а также тех, у кого есть антитела или медотвод. Остальные смогут получать образование (или учить) только удалённо. В Минобре отметили, что вузы сами вправе устанавливать подобные ограничения без дополнительных разрешений.

В Башкирии с 22 июня при посещении музеев, библиотек, кинотеатров, Домов культуры, выставок и массовых мероприятий необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сертификат о вакцинации или медотвод. Иначе вам дадут от ворот поворот. А с 29 июня это же требование распространится на общепит, салоны красоты, спа, бани, спортзалы и бассейны, санатории и междугородние автобусы.

В Ленинградской области по сертификатам о вакцинации можно будет попасть на массовые мероприятия, такое же правило ввели в Калининградской, Нижегородской, Ивановской областях, Карелии, Хабаровском крае и Севастополе.

Помимо этого, Минтранс потребовал у авиакомпаний обеспечить продажу билетов на онлайн-площадках по сертификату о вакцинации. Чиновники отметили, что в скором времени, возможно, летать смогут только привитые граждане (напомним, что в России вакцинировалось чуть больше 10% всего населения). Также врачи предлагают в целом принудить прививаться тех, кто едет отдыхать за границу.

А это вообще законно?

Согласно российскому законодательству – да, меры законны. С февраля вакцинация от коронавируса числится в календаре прививок по эпидемическим показаниям. Это значит, что если эпидемии нет, то вакцинация добровольная, но если вирус угрожает здоровью и жизни большой части населения – власти имеют право сделать её обязательной для отдельных категорий граждан. Исключения – люди, у которых есть медотвод и дети до 18 лет.

Работодателям при этом разрешено отстранять от работы без сохранения заработной платы непривитых сотрудников, у которых медотвода нет (хотя бы потому, что нежелание работника прививаться чревато большими штрафами, вплоть до миллиона рублей). 

Возможно, обязательную вакцинацию введут и в большем количестве регионов. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков в разговоре с ТАСС отметил, что такое решение региональные власти могут принимать в индивидуальном порядке – в зависимости от текущей эпидемиологической обстановки.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

23.06.2021 08:30
гость

страна катится к гражданской войне

23.06.2021 08:41
- гость -

то есть я привился пукциной, получил тут-же сертификат, на следующий день словил вирус, он по протоптанной вакцине тропой быстренько меня захватил и я пошел всех в округе заражать в антиковидных зона , зато с сретификатом, так???!!! А потом попадаю в больницу и меня не знают как лечить так как на привитых старая схема не работает?

23.06.2021 08:54
- гость -

https://b.radikal.ru/b10/2106/fb/cd1645f8c150.jpg

23.06.2021 08:59
гость

Для чиновников всегда важнее бумажка, чем человек. Всем здоровья. Для тех кто сомневается: вы готовы, чтобы на вас провели эксперимент?
Памятка пациента о проведении вакцинации против COVID-19 вакциной "Гам-Ковид-Вак"
...1. Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу SARS-CoV-2 по результатам лабораторных исследований.
из Инструкции по применению Спутник V:
"Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность защиты неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились."
из Инструкции по применению Эпи вак корона:
"Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность иммунитета неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились."

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