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В Барнауле снова начнут проводить рейды по соблюдению ковидных ограничений

, ИА "Амител"
Вернутся не только проверки, но и обработка общественного транспорта

В Барнауле прошло заседание городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. На нем представители власти обсудили эпидемиологическую обстановку и возобновление некоторых антиковидных мер.

Начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова отметила, что заболеваемость коронавирусом увеличилась в два раза. По ее словам, чаще заражаться стали молодые.

Местные власти также обсудили указ о введении новых ограничительных мер, который подписал губернатор Виктор Томенко. Документ вводит запрет на проведение массовых мероприятий и ограничивает работу театров и кинотеатров в Алтайском крае.

По итогам совещания Вячеслав Франк поручил возобновить рейды по соблюдению ограничительных мер, а также обработку общественного транспорта дезинфицирующими средствами.

Он также добавил, что нужно усилить разъяснительную работу о необходимости вакцинации, а также рекомендовал муниципальным рабочим "начать с себя".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.06.2021 20:25
Чучмек

Снова ряженые пойдут по улицам?

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