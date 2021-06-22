В Барнауле снова начнут проводить рейды по соблюдению ковидных ограничений

В Барнауле прошло заседание городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. На нем представители власти обсудили эпидемиологическую обстановку и возобновление некоторых антиковидных мер.

Начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова отметила, что заболеваемость коронавирусом увеличилась в два раза. По ее словам, чаще заражаться стали молодые.

Местные власти также обсудили указ о введении новых ограничительных мер, который подписал губернатор Виктор Томенко. Документ вводит запрет на проведение массовых мероприятий и ограничивает работу театров и кинотеатров в Алтайском крае.

По итогам совещания Вячеслав Франк поручил возобновить рейды по соблюдению ограничительных мер, а также обработку общественного транспорта дезинфицирующими средствами.

Он также добавил, что нужно усилить разъяснительную работу о необходимости вакцинации, а также рекомендовал муниципальным рабочим "начать с себя".