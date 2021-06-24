Ограничения по коронавирусу продлили в Томской области до октября

Власти Томской области продлили антиковидные ограничения до 1 октября 2021 года. К этому времени в регионе рассчитывают достичь коллективного иммунитета с помощью массовой вакцинации, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Губернатор Сергей Жвачкин отметил, что эпидситуация в регионе остаётся одной из самых благополучных, однако в июне там фиксируют рост заболеваний коронавирусом, который совпал с ОРВИ. По его словам, оперштаб тревожат даже несколько десятков случаев в сутки.

"Индийского штамма у нас нет, выявляется британский, болеет преимущественно молодёжь 20-40 лет, и, конечно, на этом фоне ни о каком смягчении режима не может быть и речи", – сказал глава региона.

Он добавил, что планов на обязательную вакцинацию и введение дополнительных ограничений у властей нет, а задача № 1 сейчас – привить всех желающих.

За весь период в Томской области подтвердили 33 791 случай коронавируса и 464 летальных исхода. За прошедшие сутки в регионе выявили 59 заболевших.