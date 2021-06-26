Жители Алтая смогут ставить недвижимость на учёт и получать на неё права одновременно

С 29 июня жители Алтайского края смогут одновременно ставить недвижимость на кадастровый учёт и регистрировать на неё права. Это стало возможным благодаря новому Федеральному закону 518-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Как отмечает начальник отдела госрегистрации управления Росреестра Людмила Докунина, документ направлен на то, чтобы граждане, получившие права на недвижимость до 1 января 1998 года и не вносившие сведения о нём в ЕГРН, могли полноценно оформить право собственности.

Как отметила барнаульский риелтор Оксана Клипенштейн, в жизни нередко случаются ситуации, когда приходится продавать ранее неучтенный объект. Специалист рассказала, что к ней обращалась женщина, которая хотела продать свою квартиру, однако на руках у неё были только договор о приватизации и техпаспорт.

"Когда мы обратились в МФЦ, стало ясно, что объект не состоит на кадастровом учёте. Понятно, что продавать квартиру можно только после регистрации и постановки на кадастровый учёт объекта недвижимости. Если эти процедуры запустить параллельно, то клиент сэкономит время, и мы быстрее выйдем на сделку", – цитирует её слова пресс-служба регионального Росреестра.

В целом закон призывает всех внимательно отнестись к документам и привести их в порядок, зарегистрировав собственность. Кроме того, в тексте закона прописаны рекомендации по выявлению собственников неоформленных или брошенных объектов недвижимости, по которым в Росреестре нет никакой информации.