Алтайский край попал в список лидеров по числу вопросов на прямую линию с Путиным

Алтайский край, Кубань, Дагестан, Москва и Липецк лидируют по числу вопросов, которые жители отсылают на прямую линию с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Больше всего россиян волнуют вопросы, связанные с пандемией, вакцинацией, ростом тарифов ЖКХ, а также индексацией пенсий и зарплат.

Прямая линия с президентом пройдёт 30 июня. Задать вопрос главе государства можно при помощи специального мобильного приложения "Москва – Путину".

Ранее жительница Алтайского края перед прямой линией с Владимиром Путиным обратилась в центр приёма сообщений и рассказала, что в селе Новая Чемровка Зонального района уже год не могут приступить к строительству школы. Бывшее образовательное учреждение закрыли по причине аварийного состояния, но вот к возведению новой, по словам Маргариты Тупикиной, так и не приступили.