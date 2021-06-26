Алтайский край попал в список лидеров по числу вопросов на прямую линию с Путиным

Алтайский край, Кубань, Дагестан, Москва и Липецк лидируют по числу вопросов, которые жители отсылают на прямую линию с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
Больше всего россиян волнуют вопросы, связанные с пандемией, вакцинацией, ростом тарифов ЖКХ, а также индексацией пенсий и зарплат.
Прямая линия с президентом пройдёт 30 июня. Задать вопрос главе государства можно при помощи специального мобильного приложения "Москва – Путину".
Ранее жительница Алтайского края перед прямой линией с Владимиром Путиным обратилась в центр приёма сообщений и рассказала, что в селе Новая Чемровка Зонального района уже год не могут приступить к строительству школы. Бывшее образовательное учреждение закрыли по причине аварийного состояния, но вот к возведению новой, по словам Маргариты Тупикиной, так и не приступили.
Комментарии
Когда великий президент великой державы вынужден рассматривать вопрос строительства какой-то там школы в глубокой провинции (при всём уважении к селу Новая Чемровка Зонального района), то возникают дикие сомнения в "величии" либо державы, либо президента.
Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными чиновниками добиться повышения реальных доходов населения в Алтайском крае.
И потребовал доложить о целевых результатах до 1 июля 2021 года.
Повысились доходы?
Какие вопросы остались после того, как борьба с коррупцией прзнана экстремистской деятельностью? Наивные же у нас люди, а всякая сволочь этим пользуется.
на детские выплаты денег нет в крае-до 26 июня обещали.
Можно просто взять и раздать холопам кучку монет. А на завтра инфляция усилится и всё сожрет. Но можно будет в Кремле отчитаться, что, мол, типа повысили.
А можно просто развивать экономику и произведство, что и велит делать экономическая наука. А повышение доходов будет следствием оного. Но у власти стоят троечники, которым это не вдомёк.
26.06.2021 16:01
- гость -
Ага, повысились. Аж жуть. Хрен разместишь.
лицо президента другое опять...
16-08,
у власти те,кому мы позволили быть- они же в прошлом году вывели народ голосовать за поправки в проект Конституции-а сказали народу что это Конституция......и народ пошёл с паспортом без наличия гражданства голосовать---сейчас говорят о том,что гос служащие должны иметь гражданство РФ-а этого гражданства ни у кого нет.
у нас у всех гражданство СССР--обратитесь в У МВД -вам это подтвердят....