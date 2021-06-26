Пьяный водитель в алтайском селе чуть не сбил детей и протаранил сарай

Жители посёлка Северного в Первомайском районе рассказали о том, как пьяный водитель на "Ладе" чуть не сбил детей и скрылся с места происшествия. По словам местной жительницы, полиция его "не искала и искать не будет".

"Пьяный водитель на бешеной скорости чуть не сбил наших детей, играющих на лужайке возле ограды, он влетел в сарай, дети чудом успели отскочить. После произошедшего он накинулся на мать, пытающуюся забрать ключи от машины. Заявил, что машина не его, и покинул место преступления. Приехавшая полиция не сделала ничего, даже машину не забрала, так как та оформлена не на него", – написала женщина в сообществе "Инцидент Барнаул".

Ранее сообщалось, что жители барнаульского посёлка Кирова избили водителя внедорожника Land Cruiser, который сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Инцидент произошёл возле магазина "Ярче" на улице Кутузова.