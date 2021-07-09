"Не ждать у моря погоды". Как на Алтае пройти бесплатную диспансеризацию после ковида?

Углубленная диспансеризация для переболевших — это как?

Это расширенные обследования, которые направлены на поиск постковидных осложнений. Президент России Владимир Путин посчитал, что профосмотров и дополнительной диспансеризации, которые уже давно действует в стране, недостаточно, чтобы справиться с последствиями пандемии. По его инициативе федеральный Минздрав разработал отдельный комплекс осмотров и анализов для переболевших коронавирусом.

Углубленную диспансеризацию во всех российских регионах проводят абсолютно бесплатно — по полису ОМС. И уже с 1 июля, сообщили в федеральном Минздраве, первые переболевшие начали записываться и проходить осмотры. И в Алтайском крае тоже, рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

"На федеральном уровне этим занялись примерно два месяца назад. Минздрав очень серьезно подошел к вопросу оказания диспансерной помощи переболевшим. В Алтайском крае, кстати, в то время достаточно спокойная ситуация с ковидом была. Можно сказать, мы входили в период благополучия. Но в регионе тоже начали готовиться к введению углубленной диспансеризации. И теперь, когда вышли федеральные документы, мы этим занимаемся", — объяснила медик.