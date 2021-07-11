Почти 250 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 247 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 77, Бийск — 29, Рубцовск — 27, Славгород — 14, Алейск — 13, Новоалтайск — 12, Камень-на-Оби – 8, Змеиногорский район — 7, Локтевский, Михайловский, Поспелихинский районы — по 6 заболевших, Ключевский, Тогульский, Усть-Пристанский районы — по 5 заболевших, Алейский, Калманский, Топчихинский районы — по 4 заболевших, Новичихинский, Шипуновский районы — по 3 заболевших, Павловский, Табунский, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших, Волчихинский, Кытмановский, Первомайский районы — по 1 заболевшему.

За все время в крае зарегистрировали 56 722 случаев коронавируса, 47 591 человек выздоровел (+46 за сутки), 3 579 — скончались (+13 за сутки).

В тяжёлом состоянии сейчас находится 561 пациент, из них 184 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободна 691 койка.