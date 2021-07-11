В Республике Алтай за сутки выявили 55 случаев COVID-19

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 55 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 18 жителей Горно-Алтайска, у семи жителей Чемальского района, у пяти жителей Кош-Агачского района, у пяти жителей Майминского района, у пяти жителей Онгудайского района, у пяти жителей Усть-Канского района, у трёх жителей Турочакского района, у трёх жителей Усть-Коксинского района, у двух жителей Чойского района и у двух жителей Шебалинского района.

За весь период в регионе выявили 18 410 заражений COVID-19. При этом выздоровел 17 291 пациент, в том числе 19 – за последние сутки.

В регионе умерло 293 человека с подтвержденным коронавирусом. Из них 248 скончались непосредственно от ковида.