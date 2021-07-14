Алтайская медицина продолжает испытывать кадровое напряжение в связи с ростом заболеваемости ковидом и приходом третьей волны пандемии. Тем не менее имеющихся врачей пока достаточно, для того чтобы справляться с ситуацией. Такое заявление в ходе пресс-конференции 14 июля сделал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
"Вопрос кадровой укомплектованности как был, так и остаётся серьёзным. Коронавирусная пандемия в том числе накладывает серьёзную нагрузку на медперсонал. В этот летний период есть свои особенности. Мы не прекратили оказание плановой помощи. Проводим профосмотры", – отметил Попов.
По словам министра, постепенно разворачивается дополнительный коечный фонд. Сейчас в Алтайском крае подготовлено почти 4,5 тысячи коек для ковид-пациентов в 22 госпиталях. В них трудятся свыше 7700 медработников. Дмитрий Попов подчеркнул, что особенно не хватает в отрасли анестезиологов-реаниматологов, а также медсестёр. "В этой связи вынуждены зачастую перенаправлять медработников из одного учреждения в другое", – рассказал Попов.
К слову, в Алтайском крае с начала пандемии переболело ковидом свыше 16 тысяч медиков, около 12 тысяч были вакцинированы. Тем самым удалось добиться определённой иммунной прослойки, резюмировал министр.
Комментарии
Вопрос кадровой укомплектованности как был, так и остаётся серьёзным. Коронавирусная пандемия в том числе накладывает серьёзную нагрузку на медперсонал. В этот летний период есть свои особенности. Мы не прекратили оказание плановой помощи. Проводим профосмотры", – отметил Попов.
Если Попов считает что ждать 4 часа приёма к терапевту от времени по талону это плановая помощь, то это Попов достиг наилучшей издевательской системы в своём ведомстве. В частности вчера 13.07.21 в поликлинике № 10 п. Южного, моя жена Черемных Т. Б. пришла в поликлинику в 15.45, так как в талоне указано время 16.15, но была принята только в 20 часов!!!! Как вам такое? 4 часа в духоте ждать, у неё проблемы с ЖКХ, прямая кишка, стоит на учете в АКОД "Надежда", хотела получить талон на УЗИ, но как всегда, конечно не получила даже направления. И эта плановая ПОМОЩЬ?