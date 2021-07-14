Алтайская медицина продолжает испытывать кадровое напряжение в связи с ростом заболеваемости ковидом и приходом третьей волны пандемии. Тем не менее имеющихся врачей пока достаточно, для того чтобы справляться с ситуацией. Такое заявление в ходе пресс-конференции 14 июля сделал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

"Вопрос кадровой укомплектованности как был, так и остаётся серьёзным. Коронавирусная пандемия в том числе накладывает серьёзную нагрузку на медперсонал. В этот летний период есть свои особенности. Мы не прекратили оказание плановой помощи. Проводим профосмотры", – отметил Попов.

По словам министра, постепенно разворачивается дополнительный коечный фонд. Сейчас в Алтайском крае подготовлено почти 4,5 тысячи коек для ковид-пациентов в 22 госпиталях. В них трудятся свыше 7700 медработников. Дмитрий Попов подчеркнул, что особенно не хватает в отрасли анестезиологов-реаниматологов, а также медсестёр. "В этой связи вынуждены зачастую перенаправлять медработников из одного учреждения в другое", – рассказал Попов.

К слову, в Алтайском крае с начала пандемии переболело ковидом свыше 16 тысяч медиков, около 12 тысяч были вакцинированы. Тем самым удалось добиться определённой иммунной прослойки, резюмировал министр.