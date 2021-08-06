"Голодание": почему на Алтае покупают кислород для больных COVID по завышенным ценам

Алтайский край сталкивается с завышением цен на медицинский кислород в период увеличенного спроса на него. Проблему хотят решить с помощью местных предприятий, где в начале следующего года будут производить кислород самостоятельно, об этом журналистам сообщил глава Минпромэнерго Алтайского края Вячеслав Химочка.

"Есть спекулятивные вещи по крупным поставщикам, по местным этого нет. Я не хочу называть компании, пока нам надо пережить ситуацию, потом разбираться – кто и почём торговал. Сейчас алтайским медицинским учреждениям в сутки необходимо 52 тонны кислорода. Из этого объёма предприятие "АлтайСтройДеталь" производит 5 тонн, еще 1-3 тонны – "Алтайский Химпром". Остальное мы завозим из Кузбасса, из Казахстана", – приводит слова Химочки агентство "Интерфакс".

По его словам, в настоящее время остальной объём необходимого кислорода завозится из Кузбасса, Томска, Омска и Казахстана. Однако поставки из Казахстана уже прекратились, из-за того что там обострилась ситуация с пандемией. Кроме того, в крае кислород необходим не только для ковидных госпиталей, но и для ряда предприятий. По словам министра, региону необходимо около 10 тонн кислорода в неделю.

Решить проблему планируют на местном уровне. Уже в начале 2022 года будет налажено производство кислорода на алтайских предприятиях.

"В конце сентября "АлтайСтройДеталь" запустит ещё две установки по производству кислорода: на 10 тонн в сутки – в Барнауле и на 5 тонн – в Славгороде. "Также у завода есть оборудование для производства ещё 5 тонн этой продукции, но для этого нужно построить здание, по срокам – где-то к началу следующего года. Итого будет 25 тонн – половина от нашей пиковой потребности", – добавил министр.

Отметим, что Алтайский край, согласно информации Минздрава России, входит в число десяти регионов с самой сложной ситуацией с коронавирусом. Всего в Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтверждён у 63 467 человек. От болезни погибло уже более 4 тысяч человек. Ежедневно вирус уносит жизни более 20 человек.