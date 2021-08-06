"Голодание": почему на Алтае покупают кислород для больных COVID по завышенным ценам

Алтайский край сталкивается с завышением цен на медицинский кислород в период увеличенного спроса на него. Проблему хотят решить с помощью местных предприятий, где в начале следующего года будут производить кислород самостоятельно, об этом журналистам сообщил глава Минпромэнерго Алтайского края Вячеслав Химочка.
"Есть спекулятивные вещи по крупным поставщикам, по местным этого нет. Я не хочу называть компании, пока нам надо пережить ситуацию, потом разбираться – кто и почём торговал. Сейчас алтайским медицинским учреждениям в сутки необходимо 52 тонны кислорода. Из этого объёма предприятие "АлтайСтройДеталь" производит 5 тонн, еще 1-3 тонны – "Алтайский Химпром". Остальное мы завозим из Кузбасса, из Казахстана", – приводит слова Химочки агентство "Интерфакс".
По его словам, в настоящее время остальной объём необходимого кислорода завозится из Кузбасса, Томска, Омска и Казахстана. Однако поставки из Казахстана уже прекратились, из-за того что там обострилась ситуация с пандемией. Кроме того, в крае кислород необходим не только для ковидных госпиталей, но и для ряда предприятий. По словам министра, региону необходимо около 10 тонн кислорода в неделю.
Решить проблему планируют на местном уровне. Уже в начале 2022 года будет налажено производство кислорода на алтайских предприятиях.
"В конце сентября "АлтайСтройДеталь" запустит ещё две установки по производству кислорода: на 10 тонн в сутки – в Барнауле и на 5 тонн – в Славгороде. "Также у завода есть оборудование для производства ещё 5 тонн этой продукции, но для этого нужно построить здание, по срокам – где-то к началу следующего года. Итого будет 25 тонн – половина от нашей пиковой потребности", – добавил министр.
Отметим, что Алтайский край, согласно информации Минздрава России, входит в число десяти регионов с самой сложной ситуацией с коронавирусом. Всего в Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтверждён у 63 467 человек. От болезни погибло уже более 4 тысяч человек. Ежедневно вирус уносит жизни более 20 человек.
Комментарии
А кислородная станция на Кучуксульфате может тоже поставлять кислород?
Вот вам плоды экономического менеджмента от эффективных управленцев.
Развалили КХВ, а там был цех по производству кислорода. Раньше выпускали как технический, так и медицинский. И обеспечивали весь Алтайский край.
А теперь у Химочки проблема... И никто не виноват.
Сейчас алтайским медицинским учреждениям в сутки необходимо 52 тонны кислорода.
...
По словам министра, региону необходимо около 10 тонн кислорода в неделю.
???
Что тут не понятно то. Все предельно ясно. Министр теоретик ни дня не работал в промышленности а тут столько цифр и слов не знакомых. Ну запутался . Главное что от его болтовни вреда нет
Вообще конечно, товарищ этот отдельного внимания заслуживает
И видимо абсолютно всем, не только в его ведомстве, понятно. Что он слабо понимает происходящие процессы и уж тем-более, что с этим делать.
Да у него и цели такой нет, может завтра министром здравоохранения станет или ещё кем, смысл во всем разбираться если перспективы работы , зависят только от связей.
В итоге имеем , что имеем.
Виноваты барыги, а барыг контролирует такой-же "управленец" . Для которого виноват кто-то другой.
Балабол на балаболе, а результат вот он, но кого он интересут
Кислород необходим и для других предприятий. Господа, читайте внимательно текст прежде, чем реплики писать
Капитализм.
6.08.2021 11:35
гость
Господин в курсе, что этих "других" шлют в известных направлениях ссылаясь на запреты и необходимость обеспечить медиков?
Но это ведь не проблемы отросли, это скорее что-то из астрологии
А собственное производство кислорода системой здравоохранения для собственных нужд — это реально?
Громко кричали о ценах на маски,на таблетки..а по факту цены растут на кислород,где практически нет конкуренции.Все об этом знают,но все предпочитают стыдливо смотреть в пол..А где контролирующие органы?где мурашко?
12:00
Виктор
А собственное производство кислорода системой здравоохранения для собственных нужд — это реально?
Нет, всё оптимизировано
За какие заслуги его вообще в министры промышленности поставил?лебяжка вроде не стал суперпоселком. Человек резец токарный от стамески не отличит. Надо же доумиться министру промышленности ограничить отпуск технического кислорода. Господин Химочка, а почему бы вам не ограничить себе зарплату.
такое ощущение мы в попе!
а примерно месяц назад он пяткой в грудь себя бил и говорил - дефицита кислорода нет, край своими силами справляется и нигде покупать не будем, а сейчас вот как запел....
" Отметим, что Алтайский край, согласно информации Минздрава России, входит в число десяти регионов с самой сложной ситуацией с коронавирусом."
Ну еще бы, ни кислорода, ни врачей, ни лекарств, ни денег, прям как в годы войны "передовая"" - выживайте сами как хотите. Лечимся в основном настойкой их хрена с чесноком да молитвами!!!!
12:00
В системе здравоохранения сидят одни болтуны, они производить в принципе ничего не могут.