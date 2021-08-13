Я жить хочу. Почему пациенты с COVID просиживают в общих очередях в поликлиниках на Алтае

Алтайский край продолжает бить антирекорды по количеству заболевших COVID-19: за сутки прирост составляет более 270 человек. Медики говорят, что едва справляются с потоком тяжёлых пациентов. А заболевшие жалуются, что не могут вызвать врача на дом. С высокой температурой и симптомами коронавируса они вынуждены сидеть в общей очереди в поликлиниках, заражая тех, кто пришёл на приём с другими проблемами. В Минздраве же говорят, что такое недопустимо.

В одной очереди с ковидом и давлением

Жительница рабочего посёлка Тальменка Ольга с пневмонией ежедневно ходит в поликлинику на уколы. И, несмотря на то, что у неё положительный тест на коронавирус, в ожидании процедуры сидит в общей очереди с другими пациентами.

"У меня поднялась высокая температура и появился сильный кашель. Попыталась вызвать врача на дом, но в регистратуре по телефону ответили: медиков не хватает, приходите сами на приём к терапевту. Врач взял тест на коронавирус и назначил рентген. По снимку сразу сообщили, что у меня есть поражение лёгких – пневмония. Через пять дней пришёл положительный тест", – рассказывает читательница.

Госпитализировать женщину не стали, хотя уколы назначили. Чтобы их поставить, нужно ежедневно самостоятельно приходить в поликлинику. Ольга говорит, слабость была такая, что на обратный путь домой у неё не было сил, и она добиралась на такси. Двухнедельный курс уколов женщине не помог: рентген показал, что воспаление лёгких сохраняется, а два повторных теста на коронавирус вновь были положительными.

"Медик сказала продлить уколы. Снова приходится ходить в поликлинику. И каждый раз я сижу в общей очереди. Кто-то пришёл с давлением, кому-то нужно направление в город к узкому специалисту и я тут же со своим коронавирусом вместе с ними. Но что делать? Не ложиться же дома помирать? Я тоже жить хочу!" – говорит Ольга.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что о проблеме знают. В Тальменку начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Жанна Вахлова выезжала дважды и говорит, что сама слышала подобные истории от пациентов с ковидом. Она отмечает, что в поликлиниках должны быть разведены потоки обычных пациентов и больных коронавирусом. Кстати, в рабочем посёлке, по словам Вахловой, проблема уже должна быть решена.

"В Тальменке сложная кадровая ситуация, но мы прорабатывали этот вопрос и с главврачом, и с регистраторами. Была достигнута договорённость о разделении потоков пациентов", – сообщила amic.ru Жанна Вахлова.

Но договорённости, кажется, так и не заработали. По крайней мере, корреспонденту amic.ru по телефону в регистратуре 11 августа предложили с температурой и признаками коронавируса прийти в поликлинику на общих основаниях.

Корр: Высокая температура три дня, симптомы коронавируса. Как можно вызвать врача на дом?

Поликлиника: Завтра с 8 часов приходите в доврачебный кабинет.

Корр: Как в него попасть? Через отдельный вход?

Поликлиника: Почему? Нет. Через поликлинику.

Корр: То есть сейчас потоки больных и здоровых не разделяют?

Поликлиника: Нет. Пятый кабинет, без талона, общая очередь.

По словам представителя Минздрава, практически во всех поликлиниках края сейчас работают фильтры, где ведут приём только больных с признаками ОРВИ и коронавируса. Чтобы исключить риск заражения других пациентов, в фильтры организованы отдельные входы. А иногда они расположены в отдельно стоящих зданиях.

Корреспондент amic.ru обзвонил ради эксперимента поликлиники и в других муниципалитетах. В Солтоне, Ельцовке, Кулунде, Заринске в визите медиков на дом отказали, но пригласили прийти в фильтр через отдельный вход. А в некоторых боксы действительно расположены в отдельных зданиях.

Там, где таких фильтров ещё нет, они появятся в ближайшем будущем, пообещала Жанна Вахлова. Она сообщила, что сейчас при планировании капремонта они закладывают средства на организацию таких фильтров с зоной ожидания, процедурным, приёмным кабинетами и кабинетом для забора анализов. В 2022 году их станет больше на 28.

"Мы понимаем, что быстро ситуация с коронавирусом не уйдёт. Мы с этим будем жить несколько лет. А потом может появиться другая инфекция", – объясняет начальник отдела.

В истории с читательницей Ольгой Жанна Вахлова усмотрела два нарушения: если женщине назначили уколы, значит, у неё уже было средне-тяжёлое течение болезни, следовательно, она должна была лечиться в стационаре. Второе нарушение в том, то пациентку многократно приглашали в поликлинику с признаками ОРВИ, в том числе и с положительным тестом на коронавирус. Чиновник от Министерства здравоохранения Алтайского края подчеркнула, что такого быть просто не должно, так как это провоцирует рост числа заболевших.

Больных больше, а врачей всё меньше

Алгоритмы работы в первичном звене в период пандемии коронавируса были разработаны ещё в прошлом году, напомнила Жанна Вахлова. В соответствии с ними оказывать медпомощь пациентам с подозрением на COVID-19 (при лёгком течении болезни) должны на дому, чтобы исключить распространение вируса. Но нагрузка на врачей выросла в полтора раза и они порой не справляются.

Чиновник напоминает, что сейчас в регионе идёт массовая вакцинация населения от коронавируса, несмотря на третью волну, в полном объёме жителям края оказывается плановая медицинская помощь. Кроме того, для переболевших ковидом проводят углубленную диспансеризацию. На всё это нужны человеческие ресурсы. А край, где и без того не хватало медиков, столкнулся с оттоком врачей: кто-то уехал в другой регион за большей зарплатой, кто-то ушёл на пенсию, имеет проблемы со здоровьем или просто не выдержал бешеной нагрузки и темпа.

"Система очень загружена, а врачей больше не стало. У нас не один ковид, а есть и другие пациенты. Плюс идёт вакцинация. Например, 10 августа привили восемь тысяч человек. И каждый пациент должен пройти через врача. А они те же самые, из поликлиник, потому что в доковидное время у нас не были выделены врачи в прививочных кабинетах. Теперь мы вынуждены открывать отдельные кабинеты даже в торговых центрах. Но опять же нужны врачи, а это не тот ресурс, который можно купить. К сожалению, вопрос с кадрами так однозначно не решается", – объясняет начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Жанна Вахлова.

Жители края жалуются, что не только врача из поликлиники не могут дождаться, но и скорая едет очень долго. Нагрузка на скорую помощь из-за подъёма заболеваемости коронавирусом в третью волну пандемии в регионе выросла в два раза, говорит Вахлова. И сейчас, по её словам, медики приезжают на вызов только к пациентам со средне-тяжёлым течением болезни, то есть к тем, кто действительно не может ждать. Но и запускать болезнь тоже нельзя. Если у вас температура выше 38 градусов держится более трёх дней и начались проблемы с дыханием, это повод вызвать "неотложку". Чаще всего у таких больных сатурация ниже 95 и их госпитализируют в ковидные госпитали.

Заболел – сиди дома

Вахлова отмечает, что зачастую пациенты сами создают угрозу распространения вируса: идут в поликлинику, даже понимая, что могут быть потенциально заразными.

Если человек знает, что у него коронавирус, и это подтверждено документально, но при этом он ходит в общественные места, его действия можно квалифицировать по статье 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"). За это предусмотрен штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, а также принудительные работы на тот же срок.

"Неоднократно обращались к жителям с просьбой не делать этого. Если есть клиника ОРВИ, человек должен сидеть дома и никуда не ходить. В этом случае ответственность с него тоже снимать нельзя. Это уголовная ответственность, как для больного, так и для медика, который его отправил в общую очередь. Если вам отказывают, если система не срабатывает, обращайтесь на горячую линию Минздрава", – советует Вахлова.

Позвонить на горячую линию можно по номеру: 8-800-350-35-25. Она работает в круглосуточном режиме. Также жители Барнаула и Бийска могут позвонить в кол-центр поликлиник: единый номер 122.

Жанна Вахлова утверждает, что вопросы, поступившие на горячую линию, решают оперативно и врач к вам обязательно придёт.

Подросткам тоже поставят прививки

По словам эксперта, уже в скором времени ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Алтайском крае должна пойти на спад. В настоящее время регион вышел на высокое плато и находится на нём уже третью неделю, напоминает Вахлова. По законам эпидемиологии, как правило, через три-четыре недели должно начаться снижение. Но радоваться рано: впереди начало учебного года и количество контактов резко увеличится, что может привести к новому всплеску заболеваемости.

"Дети тоже, к сожалению, являются переносчиками коронавируса. И сейчас они не всегда переносят его бессимптомно, а всё чаще с явной клиникой. Поэтому мы очень надеемся на вакцинацию. Она поможет не только снизить уровень заболеваемости, а вообще вырваться из этой ситуации. Уже зимой начнём прививать подростков", – сообщила представитель Минздрава.

По её словам, вакцинация коснётся подростков в возрасте от 15 лет. Она тоже будет добровольной. К настоящему моменту в Алтайском крае привили 50% граждан, которые подлежат обязательной вакцинации. Полностью же завершить прививочную кампанию планируют в январе следующего года.

Кстати, по словам эксперта, сейчас никаких очередей и ажиотажа на пунктах вакцинации нет и все желающие могут свободно поставить вакцину о коронавируса, чтобы защитить себя и своих близких от опасной болезни.