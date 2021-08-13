Пятница, 13 Август, 12:57

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$

22°


6312185 +23508
Обь
128см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Я жить хочу. Почему пациенты с COVID просиживают в общих очередях в поликлиниках на Алтае

, ИА "Амител", Ирина Киселева
Жители Тальменки с COVID не могут вызвать врача на дом. Медики просят приходить в ЦРБ. В Минздраве говорят, что это неправильно
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский край продолжает бить антирекорды по количеству заболевших COVID-19: за сутки прирост составляет более 270 человек. Медики говорят, что едва справляются с потоком тяжёлых пациентов. А заболевшие жалуются, что не могут вызвать врача на дом. С высокой температурой и симптомами коронавируса они вынуждены сидеть в общей очереди в поликлиниках, заражая тех, кто пришёл на приём с другими проблемами. В Минздраве же говорят, что такое недопустимо.

В одной очереди с ковидом и давлением

Жительница рабочего посёлка Тальменка Ольга с пневмонией ежедневно ходит в поликлинику на уколы. И, несмотря на то, что у неё положительный тест на коронавирус, в ожидании процедуры сидит в общей очереди с другими пациентами.

"У меня поднялась высокая температура и появился сильный кашель. Попыталась вызвать врача на дом, но в регистратуре по телефону ответили: медиков не хватает, приходите сами на приём к терапевту. Врач взял тест на коронавирус и назначил рентген. По снимку сразу сообщили, что у меня есть поражение лёгких – пневмония. Через пять дней пришёл положительный тест", – рассказывает читательница.

Госпитализировать женщину не стали, хотя уколы назначили. Чтобы их поставить, нужно ежедневно самостоятельно приходить в поликлинику. Ольга говорит, слабость была такая, что на обратный путь домой у неё не было сил, и она добиралась на такси. Двухнедельный курс уколов женщине не помог: рентген показал, что воспаление лёгких сохраняется, а два повторных теста на коронавирус вновь были положительными.

"Медик сказала продлить уколы. Снова приходится ходить в поликлинику. И каждый раз я сижу в общей очереди. Кто-то пришёл с давлением, кому-то нужно направление в город к узкому специалисту и я тут же со своим коронавирусом вместе с ними. Но что делать? Не ложиться же дома помирать? Я тоже жить хочу!" – говорит Ольга.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что о проблеме знают. В Тальменку начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Жанна Вахлова выезжала дважды и говорит, что сама слышала подобные истории от пациентов с ковидом. Она отмечает, что в поликлиниках должны быть разведены потоки обычных пациентов и больных коронавирусом. Кстати, в рабочем посёлке, по словам Вахловой, проблема уже должна быть решена.

"В Тальменке сложная кадровая ситуация, но мы прорабатывали этот вопрос и с главврачом, и с регистраторами. Была достигнута договорённость о разделении потоков пациентов", – сообщила amic.ru Жанна Вахлова.

Но договорённости, кажется, так и не заработали. По крайней мере, корреспонденту amic.ru по телефону в регистратуре 11 августа предложили с температурой и признаками коронавируса прийти в поликлинику на общих основаниях.

Корр: Высокая температура три дня, симптомы коронавируса. Как можно вызвать врача на дом?
Поликлиника: Завтра с 8 часов приходите в доврачебный кабинет.
Корр: Как в него попасть? Через отдельный вход?
Поликлиника: Почему? Нет. Через поликлинику.
Корр: То есть сейчас потоки больных и здоровых не разделяют?
Поликлиника: Нет. Пятый кабинет, без талона, общая очередь.

По словам представителя Минздрава, практически во всех поликлиниках края сейчас работают фильтры, где ведут приём только больных с признаками ОРВИ и коронавируса. Чтобы исключить риск заражения других пациентов, в фильтры организованы отдельные входы. А иногда они расположены в отдельно стоящих зданиях.

Корреспондент amic.ru обзвонил ради эксперимента поликлиники и в других муниципалитетах. В Солтоне, Ельцовке, Кулунде, Заринске в визите медиков на дом отказали, но пригласили прийти в фильтр через отдельный вход. А в некоторых боксы действительно расположены в отдельных зданиях.

Там, где таких фильтров ещё нет, они появятся в ближайшем будущем, пообещала Жанна Вахлова. Она сообщила, что сейчас при планировании капремонта они закладывают средства на организацию таких фильтров с зоной ожидания, процедурным, приёмным кабинетами и кабинетом для забора анализов. В 2022 году их станет больше на 28.

"Мы понимаем, что быстро ситуация с коронавирусом не уйдёт. Мы с этим будем жить несколько лет. А потом может появиться другая инфекция", – объясняет начальник отдела.

В истории с читательницей Ольгой Жанна Вахлова усмотрела два нарушения: если женщине назначили уколы, значит, у неё уже было средне-тяжёлое течение болезни, следовательно, она должна была лечиться в стационаре. Второе нарушение в том, то пациентку многократно приглашали в поликлинику с признаками ОРВИ, в том числе и с положительным тестом на коронавирус. Чиновник от Министерства здравоохранения Алтайского края подчеркнула, что такого быть просто не должно, так как это провоцирует рост числа заболевших.

Больных больше, а врачей всё меньше

Алгоритмы работы в первичном звене в период пандемии коронавируса были разработаны ещё в прошлом году, напомнила Жанна Вахлова. В соответствии с ними оказывать медпомощь пациентам с подозрением на COVID-19 (при лёгком течении болезни) должны на дому, чтобы исключить распространение вируса. Но нагрузка на врачей выросла в полтора раза и они порой не справляются.

Чиновник напоминает, что сейчас в регионе идёт массовая вакцинация населения от коронавируса, несмотря на третью волну, в полном объёме жителям края оказывается плановая медицинская помощь. Кроме того, для переболевших ковидом проводят углубленную диспансеризацию. На всё это нужны человеческие ресурсы. А край, где и без того не хватало медиков, столкнулся с оттоком врачей: кто-то уехал в другой регион за большей зарплатой, кто-то ушёл на пенсию, имеет проблемы со здоровьем или просто не выдержал бешеной нагрузки и темпа.

"Система очень загружена, а врачей больше не стало. У нас не один ковид, а есть и другие пациенты. Плюс идёт вакцинация. Например, 10 августа привили восемь тысяч человек. И каждый пациент должен пройти через врача. А они те же самые, из поликлиник, потому что в доковидное время у нас не были выделены врачи в прививочных кабинетах. Теперь мы вынуждены открывать отдельные кабинеты даже в торговых центрах. Но опять же нужны врачи, а это не тот ресурс, который можно купить. К сожалению, вопрос с кадрами так однозначно не решается", – объясняет начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Жанна Вахлова.

Жители края жалуются, что не только врача из поликлиники не могут дождаться, но и скорая едет очень долго. Нагрузка на скорую помощь из-за подъёма заболеваемости коронавирусом в третью волну пандемии в  регионе выросла в два раза, говорит Вахлова. И сейчас, по её словам, медики приезжают на вызов только к пациентам со средне-тяжёлым течением болезни, то есть к тем, кто действительно не может ждать. Но и запускать болезнь тоже нельзя. Если у вас температура выше 38 градусов держится более трёх дней и начались проблемы с дыханием, это повод вызвать "неотложку". Чаще всего у таких больных сатурация ниже 95 и их госпитализируют в ковидные госпитали.

Заболел – сиди дома

Вахлова отмечает, что зачастую пациенты сами создают угрозу распространения вируса: идут в поликлинику, даже понимая, что могут быть потенциально заразными.

Если человек знает, что у него коронавирус, и это подтверждено документально, но при этом он ходит в общественные места, его действия можно квалифицировать по статье 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"). За это предусмотрен штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, а также принудительные работы на тот же срок.

"Неоднократно обращались к жителям с просьбой не делать этого. Если есть клиника ОРВИ, человек должен сидеть дома и никуда не ходить. В этом случае ответственность с него тоже снимать нельзя. Это уголовная ответственность, как для больного, так и для медика, который его отправил в общую очередь. Если вам отказывают, если система не срабатывает, обращайтесь на горячую линию Минздрава", – советует Вахлова.

Позвонить на горячую линию можно по номеру: 8-800-350-35-25. Она работает в круглосуточном режиме. Также жители Барнаула и Бийска могут позвонить в кол-центр поликлиник: единый номер 122.

Жанна Вахлова утверждает, что вопросы, поступившие на горячую линию, решают оперативно и врач к вам обязательно придёт.

Подросткам тоже поставят прививки

По словам эксперта, уже в скором времени ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Алтайском крае должна пойти на спад. В настоящее время регион вышел на высокое плато и находится на нём уже третью неделю, напоминает Вахлова. По законам эпидемиологии, как правило, через три-четыре недели должно начаться снижение. Но радоваться рано: впереди начало учебного года и количество контактов резко увеличится, что может привести к новому всплеску заболеваемости.

"Дети тоже, к сожалению, являются переносчиками коронавируса. И сейчас они не всегда переносят его бессимптомно, а всё чаще с явной клиникой. Поэтому мы очень надеемся на вакцинацию. Она поможет не только снизить уровень заболеваемости, а вообще вырваться из этой ситуации. Уже зимой начнём прививать подростков", – сообщила представитель Минздрава. 

По её словам, вакцинация коснётся подростков в возрасте от 15 лет. Она тоже будет добровольной. К настоящему моменту в Алтайском крае привили 50% граждан, которые подлежат обязательной вакцинации. Полностью же завершить прививочную кампанию планируют в январе следующего года.

Кстати, по словам эксперта, сейчас никаких очередей и ажиотажа на пунктах вакцинации нет и все желающие могут свободно поставить вакцину о коронавируса, чтобы защитить себя и своих близких от опасной болезни. 

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

13.08.2021 08:24
Афиноген

Все это явление похоже закономерный итог работы администрации губернатора.Полный развал медицинской сферы.

13.08.2021 08:40
- гость -

В Минздраве говорят. Работать надо, а не говорить.

13.08.2021 08:44
- гость -

Ещё год назад даже подъезды обрабатывали, если есть заболевший в доме. Семья заболевшего на карантине сидела.. сегодня никому дела нет. Соседа увезли с ковидом в больницу, вся его многочисленная семья, в том числе детки, как ходили везде, так и ходят. В больницах отдельный вход, отдельный кабинет..а доктора там дежурят каждый день разные и в чем смысл. Сегодня он с температурой принимает, завтра по графику всех подряд

13.08.2021 09:02
- гость -

в чем смысл. Сегодня он с температурой принимает, завтра по графику всех подряд

Как в чем смысл? В маске же! Она же от всего вотэтоговот)

13.08.2021 09:11
гость

Минздрав должен пройти под видом обычных пациентов и посмотреть как на самом деле обстоит дело!!! Сидеть в своих кабинетах и что то там говорить - последнее дело, вы обратную связь с земли посмотрите, может критики поубавится в ваш адрес!!!

13.08.2021 09:32
гость

Большая часть моих знакомых с подозрением на ковид сидела с температурой в поликлиниках, с толпой народу, чтоб взять больничный, потом ПЦР через три дня после этого показывал ковид. Угадайте, сколько они заразить успели пока ехали до поликлиники , а потом еще в поликлиники стояли пол дня в очереди.
Работа медицинский организаций на лицо ((((

13.08.2021 09:37
гость

Щас система здравоохранения это, как коммерческая организация, чем больше ковидных примет и зарегистрирует терапевт, тем больше получит денег, за каждого выявленного ковидника терапевт получает от 1500 до 2500 рублей. Вот как то так(((

13.08.2021 09:39
- гость -

Угадайте, сколько они заразить успели пока ехали до поликлиники , а потом еще в поликлиники стояли пол дня в очереди.
---
Не факт, бывает в одной квартире пятеро живут, и не все болеют при наличии рядом болящего

13.08.2021 09:41
- гость -

Через пять дней пришёл положительный тест", – рассказывает читательница.

Вот это скорости!

13.08.2021 09:43
- гость -

Ещё год назад даже подъезды обрабатывали, если есть заболевший в доме.

Год назад пришли обрабатывать мой подъезд и квартиру через 2 дня, как мне пришел уже ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ результат. В квартиру не пустила.
Контактных и членов семьи никто не выявлял и не обследовал.

13.08.2021 09:51
- гость -

Зато у них план по прививкам. А смысл? Все уже переболели? Никто не покупает вакцину, а производство и прибыть в бизнес-план с расчетом на это?

13.08.2021 09:51
Виктор

Сейчас есть опасность, что люди, вернувшись с отпусков и каникул, могут скрывать недомогание, чтобы не пропускать работу-учёбу.

Типа заболело вечером горло, проявился насморк — вместо того, чтобы вызвать врача напились жаропонижающих, в нос спрея напшикали и утром пошли с вирусом (или бактерией, что тоже не лучше) в Мир.

А через несколько дней полотдела или пол-класса слегли следом...

13.08.2021 10:01
- гость -

9 взрослая поликлиника, все идут через один вход, на первом этаже регистратура и кабинет , где принимают с температурой и мазки на ковид. Никакого разделения нет.

13.08.2021 10:09
- гость -

Нигде нет никакого разделения. А когда было то? В чем новость?

13.08.2021 10:11
- гость -

13.08.2021 09:11
гость

Минздрав должен пройти под видом обычных пациентов и посмотреть как на самом деле обстоит дело!!


А то они не знают! Они сделать ничего не могут, да и не хотят. Это все наша прогнившая система! Продолжаем голосовать за ЕР!

13.08.2021 10:12
- гость -

Тальменку нужно перекрыть как Ухань ! У меня всё.

13.08.2021 10:48
- гость -

Зашибись ! Очень хорошее здравоохранение . Читаешь каждый день сводки по Ковиду и осознаёшь , что народ привык к печальным цифрам .

13.08.2021 11:08
- гость -

Просто БЕЗОБРАЗИЕ и сплошные отговорки от Минздрава.

13.08.2021 11:29
- гость -

13.08.2021 09:51
Виктор

...Типа заболело вечером горло, проявился насморк — вместо того, чтобы вызвать врача
---
Врачи прямо разбегутся к больным с такими симптомами

Лучше бы вместо пунктов вакцинации пункты тестирования открывали, больше пользы было бы

13.08.2021 12:07
- гость -

2 года! 2 года это длится! Кадров не было сразу, отдельных боксов не было сразу! Что эта песня надолго - было ясно сразу! Но у нас как обычно - "зима пришла неожиданно". Нет цензурных слов просто!! Китай при появлении одного положительного теста у человека перекрывает милионный населенный пункт и в течении суток делает тесты всем, а у нас человек с признаками заболевания 5 дней ждет результат. Прошло 2 года - не налажена работа ни одного звена, нет логистики, нет улучшения в качестве. Вы, управленцы от медицины, чиновники во власти - вы обязаны были решить вопрос кардинально: создать все условия для того, чтобы медики не уезжали, проработать и внедрить логистику приема пациентов. Проконтролировать на всех местах выполнение распоряжений. А у вас до сих пор бла-бла-бла для прессы, а на деле - НИЧЕГО не изменилось!! На Южном поликлиника при больнице - все знают, что это отстойное место, нет врачей, нет ничего - сейчас на огромную территорию прием ведут 2 терапевта, квалификация одного из них - это такая песня, девушка даже рецепт без ошибки в назначении выписать не может. Если в Минздраве этого не знают - они зря занимают свое место! А если знают - тем более!! А ведь это жизни людей, это здоровье, это болезни и смерти! Два года длится эта свистопляска - ничего не сделано, кроме рапортов - у нас все под контролем, а врачей же не купишь. А совесть у вас покупается? Что вы сделали, чтобы врачи не уезжали?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
12:55
Дайверы вытащили пять больших рыболовных сетей со дна Телецкого озера 0
12:44
Полиция назвала подробности задержания похитителя 12-летней девочки под Бийском 1
12:33
Стихийную свалку в частном секторе Бийска убрали после обращения пенсионерки к Путину 3
12:21
Крупный пожар произошёл в промышленном здании в Алейске 1
12:06
Следственный комитет назвал основную версию взрыва маршрутки в Воронеже 10
11:58
"Росводоканал Барнаул" ведёт капитальный ремонт скважины в посёлке Лесном 2
11:44
"Старое уходит": тренер Шубенкова связал травму атлета с отсутствием манежа в Барнауле 7
11:31
Жители Бийска ощутили отголоски сильного землетрясения, которое произошло в Новокузнецке 0
11:20
Горячий коммунальный фонтан забил из-под земли в Барнауле 1
11:04
Парламент Алтайского края обойдётся без "Новых людей" 4
10:52
Сборная Алтайского края по шахматам заняла седьмое место на всероссийской спартакиаде 3
10:42
Взрыв в автобусе в Воронеже. Рассказываем, что известно о ЧП на данный момент 16
10:41
Стало известно, ради какой работы экс-министр Максим Костенко покинул Алтайский край 24
10:30
Не шумят и экономят энергию: какой кондиционер выбрать и где его купить 1
10:22
Спал в лесу, мылся у реки. Подробности побега похитителя школьницы под Бийском 12
10:08
18 человек пострадали при взрыве в маршрутке в Воронеже 7
09:54
Экс-послу Азербайджана запретили въезд в Россию на 50 лет после оскорбления Жириновского 13
09:39
Количество сделок с новостройками в Алтайском крае упало почти на треть за полгода 4
09:20
Роботы и 3D-принтеры: в алтайском педуниверситете создадут инновационный технопарк 0
09:09
Финансист назвал россиянам способ защитить сбережения 6
08:55
Улицу в центре Барнаула перекроют на две недели 3
08:39
Некоторые российские пенсионеры получат дополнительную выплату 3
08:23
Барнаульский бизнесмен построит теннисный корт, чтобы забрать землю у "Барнаулкапстроя" 1
08:07
Я жить хочу. Почему пациенты с COVID просиживают в общих очередях в поликлиниках на Алтае 20
07:56
Алтайские власти прокомментировали ситуацию с залитой дождями сельской школой 7
07:42
Почему пятница, 13-е, вызывает ужас, что нельзя делать в этот день и как его пережить 1
07:15
"Ошибки совершают все". Барнаульцы пожаловались на разваливающиеся новостройки 19
07:06
Жутко интересно: топ-10 фильмов, которые стоит посмотреть в пятницу, 13-го 0
06:55
Прощайте, миссис Хадсон. Скончалась актриса Уна Стаббс 3
06:42
Барнаульское "Динамо" 13 августа узнает соперников по группе в Кубке России 1
06:25
Странные и жуткие фотографии XIX века 4
06:03
Туманы и град. О погоде в Алтайском крае 13 августа 0
23:40
Такой день. Задержание похитителя 12-летней бийчанки и очередной ливень в Барнауле 0
23:16
Шойгу о 90-х: "Дай Бог, чтобы такое больше не повторилось" 21
22:42
В Госдуме предложили внести срок службы в армии в трудовой стаж 8
22:17
Следователи ищут пропавшую 16-летнюю жительницу Славгорода 1
21:45
Алтайскому барьеристу Сергею Шубенкову не потребуется операция 1
21:04
СМИ: на Алтае задержан похититель, который два дня держал девочку в подвале 4
20:41
Более 1,2 тыс. семей на Алтае направят маткапитал на улучшение жилищных условий через банк 0
20:10
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 12 августа 0
19:35
Московский ЦСКА или ФК "Краснодар" могут приехать в Барнаул 0
19:12
Двум сотрудникам ИВС в Истре предъявили обвинения после побега заключённых 2
18:49
Фура перевернулась на трассе в Алтайском крае 2
18:12
Учёные: COVID-19 передаётся во время разговора 1
17:54
Инфекционист предупредил о росте заболеваемости коронавирусом в сентябре 0
17:42
Асфальт провалился на парковке в центре Барнаула 0
17:20
Глава алтайского Минспорта пообещал улучшить условия для тренировок стрелков в Бийске 2
17:05
Абсолютно новый Volkswagen Taos уже в Барнауле 0
16:52
Алтайские единороссы заключили соглашение с ОПАК накануне выборов 2
16:41
Названа причина распада группы "Тату" 6

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.