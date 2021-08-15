Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 15 августа

Пикеты против обязательной вакцинации и новые случаи заражения коронавирусом в Алтайском крае. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с COVID-19 15 августа – в ежедневной подборке amic.ru.
Серия одиночных пикетов против обязательной вакцинации от коронавируса прошла в Барнауле. Несогласные с необходимостью прививки в борьбе с COVID-19 выступили сразу в нескольких частях города.
Горожане стояли с плакатами на площади Ленина, возле здания мэрии, ТЦ "Россия", на Речном вокзале и на лестнице в Нагорный парк, а также в других местах. У всех были самодельные плакаты, в которых заявлялось о добровольности вакцинации от коронавируса и запрете делать её принудительной.
Один случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрировали в Республике Алтай. В июле скончалась 79-летняя жительница Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двухсторонней пневмонии.
Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за весь период в Горном Алтае зарегистрировано 326 летальных случаев у пациентов с коронавирусом, из которых 281 – от инфекции, 45 – по иным причинам.
Также в Республике Алтай 14 августа выявлен 41 новый случай коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся достигло 20 158. Выздоровели 33 пациента. По данным на 15 августа, за весь период в регионе выздоровели 18 634 человека.
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