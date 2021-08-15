Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 15 августа

Серия пикетов против обязательной вакцинации

Серия одиночных пикетов против обязательной вакцинации от коронавируса прошла в Барнауле. Несогласные с необходимостью прививки в борьбе с COVID-19 выступили сразу в нескольких частях города.

Горожане стояли с плакатами на площади Ленина, возле здания мэрии, ТЦ "Россия", на Речном вокзале и на лестнице в Нагорный парк, а также в других местах. У всех были самодельные плакаты, в которых заявлялось о добровольности вакцинации от коронавируса и запрете делать её принудительной.