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Новости

Коммунисты предложили вернуть прежний пенсионный возраст

, ИА "Амител"
Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Депутаты КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму документ о возвращении прежнего пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА Новости.

"Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам). <...> Для того чтобы избежать указанных негативных последствий, необходимо восстановить действовавший до 31 декабря 2018 года возраст назначения страховых пенсий по старости", – сказано в пояснительной записке.

Авторы проекта отмечают, что повышенный пенсионный возраст приведёт к ряду негативных последствий, среди которых ухудшение здоровья людей, увеличение показателей безработицы и смертности.

Ранее сообщалось, что Центробанк совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовили новую пенсионную реформу. Изменения должны стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.08.2021 12:21
- гость -

Сейчас законопроект отклонят, а товарищи уже пропиарились)

18.08.2021 12:40
Гость

Для того,чтобы законопроект был принят-надо получить власть в свои руки. Однажды Зюганов уже побеждал Ельцина на выборах....
"Системная оппозиция" не предусматривает захвата (победы в выборах) власти.

18.08.2021 12:43
- гость -

Выборы, выборы... Кандидаты... Молодцы. Да&#235;шь законопроект о выделении каждой семье бесплатной квартиры! Или 0 ставки по ипотечным кредитам, ну или еще что нибудь...

18.08.2021 12:46
- гость -

плюс 1,5% на выборах

18.08.2021 12:49
- гость -

и по 3 бабы на мужика!

18.08.2021 12:50
- гость -

18.08.2021 12:49
- гость -
Это к лдпр

18.08.2021 13:10
гость

Никогда в жизни у коммунистов не было большинства, которое позволяло бы им принимать их проекты. Если после 19 сентября будет, это будет интересно. Пусть даже не чисто у коммунистов, а у двух левых партий, которые смогут без ЕР набрать большинство для прохождения закона. А это и снижение пенсионного возраста, и налог на роскошь, и базовый доход. Это будет интересно

18.08.2021 13:11
гость

ЕР обнаглели настолько, что даже ничего уже и не обещают, и так победят

18.08.2021 13:19
гость


14:00
Валентина Матвиенко или повод снять "Единую Россию" с выборов?---ролик ютуб

ЕР уже знает все грядущие события.

18.08.2021 13:21
гость

потомки настоящих коммунистов!-Вперёд!--дорога открывается для вас.

18.08.2021 13:25
Валерий Николаевич

согласен с гостем 13:10, разумно

18.08.2021 13:26
гость

Еще не было от коммунистов предложений по налогу на роскошь и базовому доходу, только от СР. Интересно, что думают по этому поводу коммунисты. Если у них с СР будет большинство, позволяющее принять налог на роскошь и базовый доход

18.08.2021 13:36
- гость -

18.08.2021 13:10
гость

Ваша мысль хороша. Но Вы же понимаете.....

18.08.2021 13:49
- гость -

18.08.2021 13:10
Уж лучше вообще не иметь левую партию чем иметь такую, которая давно переобулась и погрязла в оппортунизме и соглашательстве.

18.08.2021 13:50
Гость

А где коммунисты думают денег взять? Отнять у алигархов не получится, это опять 1917год., да и деньги у них на заграничных счетах. Так что это очередное бла-бла.

18.08.2021 13:53
- гость -

Уж лучше вообще не иметь Единую Россию чем иметь такую, которая принимает антинародные законы. Ни одного закона для населения, только для олигархов.

18.08.2021 13:56
- гость -

Поделитесь опытом,где требуются на работу люди в 60 лет,к примеру?
На каком предприятии в крае примут на работу в 59 лет, в 61 год?)))

18.08.2021 13:57
- гость -

18.08.2021 13:50
А где коммунисты думают денег взять?
------------
Недра и природные ресурсы по закону государственные, но почему то денежные средства от продажи идут олигархам. Средств этих с избытком хватит на пенсии.

18.08.2021 14:18
гость

18.08.2021 13:50
Гость
А где коммунисты думают денег взять? Отнять у алигархов не получится, это опять 1917год., да и деньги у них на заграничных счетах

Если захотеть, все получится, это называется национализация предприятий, то есть перевод из частной собственности в государственную. Но делать этого не надо, не надо возвращаться в совок. Даже Ленин объявлял НЭП, когда предприятия были в частной собственности. А сейчас есть опыт Китая, где частные предприятия работают под руководством коммунистов. Все что надо, это налог на роскошь, если человек зажрался настолько, что прикуривает от стодолларовой ассигнации, надо забрать у него 50 долларов, пусть от полтинника прикуривает

18.08.2021 14:41
гость

зажрался настолько, что прикуривает от стодолларовой ассигнации, надо забрать у него 50 долларов, пусть от полтинника прикуривает

Ему без разницы от чего прикурить, а бедным приятно

18.08.2021 15:41
Гость

Природные ресурсы уже все истощены, леса проданы и уничтожены пожарами. Олигархи ничего не отдадут. Гражданская война?

18.08.2021 15:56
гость

А сколько проголосовали против при приеме закона о повышении возраста?

18.08.2021 15:59
гость

Олигархи ничего не отдадут. Гражданская война?

Гражданская война, это когда происходит госпереворот. А когда народ голосует за власть, которая принимает законы, это законный способ решения проблемы. Вор тоже никогда ничего не отдаст, но кто же его спрашивает

18.08.2021 16:37
М

Красиво конечно заливают, кому такое не понравиться.
Но дело в том что любые законы проходят экспертизу в министерствах и ведомствах, кстати делает её иностранный консалтинг. Все эксперты экономисты статисты социологи всё мировое сообщество снова обоснует повышение. Закон тупо не пройдёт экспертизу.
КПРФ борется с соринкой и не замечает бревно.
P.S. эСРы тож неплохо поливают: МРОТ и пенсии повысить до 31тыс.руб.

18.08.2021 16:43
- гость -

18.08.2021 15:59
Еще ни в одной стране мира класс буржуазии не отдал власть мирно. Везде пинками вышвыривали.

18.08.2021 16:44
- гость -

18.08.2021 15:59
За решение проблем не просят и не голосуют, их зовоевывают.

18.08.2021 16:52
гость

18.08.2021 16:44
- гость -
За решение проблем не просят и не голосуют, их зовоевывают

Ну можно и так. Можно умереть на баррикадах. А можно проголосовать за другую власть. Тут кому как больше нравится

18.08.2021 16:53
Правдофил

16:43
А такие страны есть, где буржуазию отодвинули от власти?
Куба не в счет - там СССР помогал.

КНР - куча партийных миллионеров и миллиардеров.
СССР - что не миллиардер, из 90-х, то бывший коммунист.
КНРДР, - а у власти кто?
Вьетнам все еще коммунистический? Вроде нет.

Человека из буржуазии можно вытащить. А вот буржуазию из человека нельзя.

18.08.2021 16:53
гость

любые законы проходят экспертизу в министерствах и ведомствах

Процедура прохождения экспертизы регулируется законом, который может менять законодательная власть

18.08.2021 16:57
гость

18.08.2021 16:43
- гость -

В Китае и Вьетнаме есть частная собственность на средства производства, то есть есть буржуазия, никто никуда ее не вышвыривает. И Китай уже первая экономика мира, вместе с буржуазией и коммунистами во главе. Марксизм не догма, а творческая теория, опыт китайцев доказывает, что можно развиваться под руководством компартии, но с рынком

18.08.2021 17:25
- гость -

18.08.2021 13:10
гость Никогда в жизни у коммунистов не было большинства...
Для поколения, не знающего историю собственной страны рассказываю - в 90-е годы при Ельцине у КПРФ было большинство в Думе. Они напринимали законов о всевозможных льготах на три годовых бюджета. К чему привело? Те, кто близко к кормушке льготы получали, остальные - нет. А коммунистам что - они прокукарекали, для народа вроде бы хорошие, а вот выполнять не обязаны, пусть трактор пашет - он железный. ...

18.08.2021 19:42
гость

народу в сёлах бесплатно лес выписывать надо-закон быстро принимайте-зима холодная ожидается: печи топить надо---гражданам страны,а как она зовётся эта страна трудно сказать сегодня.

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