Коммунисты предложили вернуть прежний пенсионный возраст

Депутаты КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму документ о возвращении прежнего пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА Новости.

"Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам). <...> Для того чтобы избежать указанных негативных последствий, необходимо восстановить действовавший до 31 декабря 2018 года возраст назначения страховых пенсий по старости", – сказано в пояснительной записке.

Авторы проекта отмечают, что повышенный пенсионный возраст приведёт к ряду негативных последствий, среди которых ухудшение здоровья людей, увеличение показателей безработицы и смертности.

Ранее сообщалось, что Центробанк совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовили новую пенсионную реформу. Изменения должны стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии.