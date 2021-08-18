Коммунисты предложили вернуть прежний пенсионный возраст

Депутаты КПРФ внесли на рассмотрение в Госдуму документ о возвращении прежнего пенсионного возраста. Об этом сообщает РИА Новости.
"Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам). <...> Для того чтобы избежать указанных негативных последствий, необходимо восстановить действовавший до 31 декабря 2018 года возраст назначения страховых пенсий по старости", – сказано в пояснительной записке.
Авторы проекта отмечают, что повышенный пенсионный возраст приведёт к ряду негативных последствий, среди которых ухудшение здоровья людей, увеличение показателей безработицы и смертности.
Ранее сообщалось, что Центробанк совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовили новую пенсионную реформу. Изменения должны стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии.
Комментарии
Сейчас законопроект отклонят, а товарищи уже пропиарились)
Для того,чтобы законопроект был принят-надо получить власть в свои руки. Однажды Зюганов уже побеждал Ельцина на выборах....
"Системная оппозиция" не предусматривает захвата (победы в выборах) власти.
Выборы, выборы... Кандидаты... Молодцы. Даëшь законопроект о выделении каждой семье бесплатной квартиры! Или 0 ставки по ипотечным кредитам, ну или еще что нибудь...
плюс 1,5% на выборах
и по 3 бабы на мужика!
18.08.2021 12:49
- гость -
Это к лдпр
Никогда в жизни у коммунистов не было большинства, которое позволяло бы им принимать их проекты. Если после 19 сентября будет, это будет интересно. Пусть даже не чисто у коммунистов, а у двух левых партий, которые смогут без ЕР набрать большинство для прохождения закона. А это и снижение пенсионного возраста, и налог на роскошь, и базовый доход. Это будет интересно
ЕР обнаглели настолько, что даже ничего уже и не обещают, и так победят
14:00
Валентина Матвиенко или повод снять "Единую Россию" с выборов?---ролик ютуб
ЕР уже знает все грядущие события.
потомки настоящих коммунистов!-Вперёд!--дорога открывается для вас.
согласен с гостем 13:10, разумно
Еще не было от коммунистов предложений по налогу на роскошь и базовому доходу, только от СР. Интересно, что думают по этому поводу коммунисты. Если у них с СР будет большинство, позволяющее принять налог на роскошь и базовый доход
18.08.2021 13:10
гость
Ваша мысль хороша. Но Вы же понимаете.....
18.08.2021 13:10
Уж лучше вообще не иметь левую партию чем иметь такую, которая давно переобулась и погрязла в оппортунизме и соглашательстве.
А где коммунисты думают денег взять? Отнять у алигархов не получится, это опять 1917год., да и деньги у них на заграничных счетах. Так что это очередное бла-бла.
Уж лучше вообще не иметь Единую Россию чем иметь такую, которая принимает антинародные законы. Ни одного закона для населения, только для олигархов.
Поделитесь опытом,где требуются на работу люди в 60 лет,к примеру?
На каком предприятии в крае примут на работу в 59 лет, в 61 год?)))
18.08.2021 13:50
А где коммунисты думают денег взять?
------------
Недра и природные ресурсы по закону государственные, но почему то денежные средства от продажи идут олигархам. Средств этих с избытком хватит на пенсии.
18.08.2021 13:50
Гость
А где коммунисты думают денег взять? Отнять у алигархов не получится, это опять 1917год., да и деньги у них на заграничных счетах
Если захотеть, все получится, это называется национализация предприятий, то есть перевод из частной собственности в государственную. Но делать этого не надо, не надо возвращаться в совок. Даже Ленин объявлял НЭП, когда предприятия были в частной собственности. А сейчас есть опыт Китая, где частные предприятия работают под руководством коммунистов. Все что надо, это налог на роскошь, если человек зажрался настолько, что прикуривает от стодолларовой ассигнации, надо забрать у него 50 долларов, пусть от полтинника прикуривает
зажрался настолько, что прикуривает от стодолларовой ассигнации, надо забрать у него 50 долларов, пусть от полтинника прикуривает
Ему без разницы от чего прикурить, а бедным приятно
Природные ресурсы уже все истощены, леса проданы и уничтожены пожарами. Олигархи ничего не отдадут. Гражданская война?
А сколько проголосовали против при приеме закона о повышении возраста?
Олигархи ничего не отдадут. Гражданская война?
Гражданская война, это когда происходит госпереворот. А когда народ голосует за власть, которая принимает законы, это законный способ решения проблемы. Вор тоже никогда ничего не отдаст, но кто же его спрашивает
Красиво конечно заливают, кому такое не понравиться.
Но дело в том что любые законы проходят экспертизу в министерствах и ведомствах, кстати делает её иностранный консалтинг. Все эксперты экономисты статисты социологи всё мировое сообщество снова обоснует повышение. Закон тупо не пройдёт экспертизу.
КПРФ борется с соринкой и не замечает бревно.
P.S. эСРы тож неплохо поливают: МРОТ и пенсии повысить до 31тыс.руб.
18.08.2021 15:59
Еще ни в одной стране мира класс буржуазии не отдал власть мирно. Везде пинками вышвыривали.
18.08.2021 15:59
За решение проблем не просят и не голосуют, их зовоевывают.
18.08.2021 16:44
- гость -
За решение проблем не просят и не голосуют, их зовоевывают
Ну можно и так. Можно умереть на баррикадах. А можно проголосовать за другую власть. Тут кому как больше нравится
16:43
А такие страны есть, где буржуазию отодвинули от власти?
Куба не в счет - там СССР помогал.
КНР - куча партийных миллионеров и миллиардеров.
СССР - что не миллиардер, из 90-х, то бывший коммунист.
КНРДР, - а у власти кто?
Вьетнам все еще коммунистический? Вроде нет.
Человека из буржуазии можно вытащить. А вот буржуазию из человека нельзя.
любые законы проходят экспертизу в министерствах и ведомствах
Процедура прохождения экспертизы регулируется законом, который может менять законодательная власть
18.08.2021 16:43
- гость -
В Китае и Вьетнаме есть частная собственность на средства производства, то есть есть буржуазия, никто никуда ее не вышвыривает. И Китай уже первая экономика мира, вместе с буржуазией и коммунистами во главе. Марксизм не догма, а творческая теория, опыт китайцев доказывает, что можно развиваться под руководством компартии, но с рынком
18.08.2021 13:10
гость Никогда в жизни у коммунистов не было большинства...
Для поколения, не знающего историю собственной страны рассказываю - в 90-е годы при Ельцине у КПРФ было большинство в Думе. Они напринимали законов о всевозможных льготах на три годовых бюджета. К чему привело? Те, кто близко к кормушке льготы получали, остальные - нет. А коммунистам что - они прокукарекали, для народа вроде бы хорошие, а вот выполнять не обязаны, пусть трактор пашет - он железный. ...
народу в сёлах бесплатно лес выписывать надо-закон быстро принимайте-зима холодная ожидается: печи топить надо---гражданам страны,а как она зовётся эта страна трудно сказать сегодня.