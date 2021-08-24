Ещё 262 человека заболели ковидом в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 262 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 68 646, сообщает региональный оперштаб.
Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Барнауле (+83 человека за сутки), Бийске (+17) и Рубцовске (+10).
Выздоровели за весь период 52 298 человек, в том числе 202 – за последние сутки.
Скончались ещё 25 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4531 летальный случай.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 655 заражённых, из них 207 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 1356 коек.
Комментарии
262 на 202, ну это хоть похоже на правду. А то уже 2 месяца под 300 заболевает, в 2 раза меньше выздоравливает
не заболели, а выявили заболевших в количестве 262 чел.
Шокирующая публикация в "Новых известиях":
Врач Владимир Зеленко, излечивший Трампа от коронавируса, выступил против вакцинации
Как бы вы на это ни посмотрели, в острой стадии, где это приводит к тромбам, воспалению сердца, выкидышам, в подострой стадии, где это может привести к патологическим иммунным реакциям, или в долгосрочном плане, где это может привести к аутоиммунным заболеваниям, раку и бесплодию, тут есть над чем задуматься.
Если все люди на планете заболеют covid-19 и не будут иметь лечения, то смертность мировая будет менее одного процента.
Я не выступаю за это, ведь могут умереть 35 миллионов человек. Однако, если мы последуем совету мировых лидеров, что «7 миллиардов человек должны привиться», то умрёт более 2 миллиардов человек.
Итак, проснитесь!
Это зло, которого не было, вероятно, в истории человечества.
Я против принесения детей в жертву!
24.08.2021 14:55
- гость -
Не повторяйте бред!
24.08.2021 14:55
- гость -
Шокирующая публикация в "Новых известиях":
Отсыпь, тоже хочу вштыриться)))