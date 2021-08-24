Ещё 262 человека заболели ковидом в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 262 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 68 646, сообщает региональный оперштаб.

Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Барнауле (+83 человека за сутки), Бийске (+17) и Рубцовске (+10).

Выздоровели за весь период 52 298 человек, в том числе 202 – за последние сутки.

Скончались ещё 25 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4531 летальный случай.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 655 заражённых, из них 207 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 1356 коек.