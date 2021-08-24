Уголовное дело о подделке ПЦР-тестов завели в Барнауле

В Барнауле полицейские завели уголовное дело по факту изготовления поддельной справки о прохождении ПЦР-теста. Липовый документ оперативники нашли у трудового мигранта, сообщает пресс-служба МВД РФ.

"У трудового мигранта было обнаружено медицинское заключение об отрицательных результатах ПЦР-теста с реквизитами частной лаборатории. В ходе проверки полицейские установили, что её сотрудники эту справку не выдавали", – сказано в сообщении.

Предварительно, подделки продавали две местные жительницы, работающие в частном предприятии, которое помогает мигрантам в оформлении документов для проживания и работы на территории страны. Полицейские изъяли более сотни заполненных справок, компьютерную технику, принтеры и средства связи. Стоимость незаконной услуги, по данным ведомства, составляла от 6 до 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов. Также правоохранители решают вопрос о привлечении к ответственности не только изготовителей и продавцов, но и всех, кто использовал фальшивые справки.