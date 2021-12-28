В Сибири автомобилисты сделали новогоднюю елку из 465 машин

В Красноярске водители построили новогоднюю елку из 465 машин, сообщает NGS24.

Автомобилей оказалось настолько много, что мест в автоелке хватило далеко не всем, и автолюбителям пришлось "лепить" своеобразные снежинки. Также во флешмобе поучаствовали и "гаишники" — они украсили макушку елки проблесковыми маячками.

В ГИБДД отмечают, что у красноярской автоелки сейчас есть шансы стать самой большой в стране. "Сейчас организаторы мониторят флешмобы по всей стране, есть вероятность, что мы идем на рекорд", — рассказал представитель ведомства.