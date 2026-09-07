На примере объекта в Барнауле разбираем, что входит в стоимость работ и что необходимо проверить до подписания договора

07 сентября 2026, 10:40, ИА Амител erid: 2W5zFJMyfv9

ремонт на балконе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Magnific / amic.ru

Цена балкона зависит не только от площади и окон. На итоговую сумму влияют подготовка плиты и парапета, остекление, утепление, отделка, электрика и дополнительные конструкции. Поэтому две сметы на один объект могут различаться в разы, даже если в обеих написано "под ключ".

Сравните подготовку и остекление

В одной смете специалисты могут сразу учесть демонтаж старых рам и отделки, вывоз мусора, усиление парапета и подготовку плиты, а в другой — лишь после начала ремонта. В разделе остекления нужно сравнивать профиль, стеклопакет, количество открывающихся створок, отливы, козырьки, доборные элементы и монтажные швы. Формулировки "теплое окно" для сравнения недостаточно.

Утепление, отделка и электрика

В базовый вариант утепления могут входить пенопласт и его монтаж. Пеноплекс стоит дороже. В смете указывают материал, толщину, площадь, герметизацию стыков и работы по полу, потолку, стенам и парапету. На финишную цену также влияют материал стен и потолка, основание пола, ламинат или линолеум, розетки, освещение, шкафы и сушилки.

Пример ремонта балкона в Барнауле / Фото: компания "Ваш балкон"

Где возникают неожиданные доплаты

Риск появляется, когда значимые позиции указаны "по факту" или отсутствуют вовсе. До подписания договора полезно проверить, из чего складывается стоимость услуги "балкон под ключ", и попросить разделить смету на материалы и работы. В договоре фиксируют комплектацию, сроки, порядок оплаты, гарантию и все, что рассчитывается отдельно.

Пример комплектации из Барнаула

На объекте на Павловском тракте, 132, который выполняла компания "Ваш Балкон", в состав работ вошли демонтаж, теплое остекление, утепление, укладка ламината, электрика и теплый пол. Сравнивать такую комплектацию с предложением, включающим только окна и обшивку, по последней строке сметы некорректно: это разный объем работ и конечный результат.

Компания "Ваш Балкон" работает в Барнауле с 2009 года и выполнила 6570 объектов. Специалисты рекомендуют сравнивать каждую строку сметы: так видно, где предложение действительно выгоднее.ООО "Эксперт", ИНН 2223626814

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