«Можно сделать и 300». Барнаульцы обсуждают уловки перевозчиков перед повышением стоимости проезда

Жители Барнаула указали на проблемы общественного транспорта, которые, по их мнению, никто не будет решать, даже если многократно повысить стоимость проезда.

Напомним, в начале ноября глава Барнаула Вячеслав Франк поручил пересмотреть цены на проезд. До этого перевозчики заявили о необходимости повышения до 45-60 рублей, пояснив, что такая прибавка «может стать спасательным кругом». На данный момент неизвестно, на сколько вырастет стоимость проезда и когда это произойдёт.

В паблике «Чёрное и Белое Барнаул» отметили техническое состояние транспорта. Например, в некоторых автобусах не закрываются двери.

«Это просто караул! На улице и так холодно, так ещё и двери в автобусе полуоткрыты. Зачем вообще выезжать на сломанном транспорте. Маршрут № 65. Внимание, вопрос: на сколько нужно повысить проезд, чтобы общественный транспорт выпускали на маршрут в исправном состоянии?» — недоумевает житель города.

Фото: blacklist_barnaul

В паблике «Чёрный список Барнаул» рассказали, что в маршрутках проблема с состоянием сидений, а иногда их и вовсе нет.

«Вчера в маршрутке № 59 не было трёх сидений, сегодня опять без сидений. Без терминала — работает [водитель] только за наличку. Ещё и отругал, что просила на карту перевести», — отметила местная жительница.

Барнаульцы подчеркнули, что оплата за проезд исключительно переводом на личный номер телефона или личную банковскую карту — это проблема, имеющая уже массовый характер. В итоге перевозчики показывают якобы свою убыточность.

«Проезд можно сделать и 300 рублей, но в чём смысл, если деньги падают на счёт и никак не контролируются. В автобусе № 41 это вообще норма — получить деньги на личную карту или номер. Пока не будет валидаторов, как в Москве (вход в заднюю дверь, выход — в переднюю), мы никогда не узнаем, а несут ли „убытки“ автобусники. Учитывая, что происходит утром и вечером, когда влезть в автобус — это квест, то всё там с доходами в порядке. Прежде чем что-то повышать, может, для начала надо сделать систему нормальную?» — указал барнаулец.

Ранее amic.ru рассказал, сколько стоит проезд в других столицах сибирских регионов и в каких из них есть МУП.