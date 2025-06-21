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Барнаульский певец Женя Трофимов победил в проекте Forbes "30 до 30"

Всего в номинации победили три музыканта

21 июня 2025, 15:10, ИА Амител

Женя Трофимов / Фото: соцсети музыканта
Женя Трофимов / Фото: соцсети музыканта

Барнаульский певец и участник группы "Комната культуры" Женя Трофимов стал лучшим музыкантом рейтинга Forbes "30 до 30".

Всего в номинации "Музыка" – три победителя. Среди них также оказались певица Адель Шайхитдинова (Ay Yola) и певец Иван Ржевский (Xolidayboy).

В категории "Искусство" победили актер Марк Эйдельштейн ("Анора"), режиссер и оператор Феликс Умаров, а также писательница Светлана Павлова.

Героями рейтинга "30 до 30" становятся люди до 30 лет, которые получили признание в профессиональном сообществе и стали известными на всероссийском или глобальном уровне.

Ранее Женя Трофимов назвал три причины, почему Барнаул лучше Москвы.

Барнаул культура музыка

Комментарии 2

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Гость

16:11:16 21-06-2025

Чей этот мажорик?
Почему эму шнягу-шняжную барнаульцам постоянно навязывают ?

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Зритель

19:31:19 21-06-2025

Капец, а не певец!

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