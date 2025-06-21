Барнаульский певец Женя Трофимов победил в проекте Forbes "30 до 30"
Всего в номинации победили три музыканта
21 июня 2025, 15:10, ИА Амител
Женя Трофимов / Фото: соцсети музыканта
Барнаульский певец и участник группы "Комната культуры" Женя Трофимов стал лучшим музыкантом рейтинга Forbes "30 до 30".
Всего в номинации "Музыка" – три победителя. Среди них также оказались певица Адель Шайхитдинова (Ay Yola) и певец Иван Ржевский (Xolidayboy).
В категории "Искусство" победили актер Марк Эйдельштейн ("Анора"), режиссер и оператор Феликс Умаров, а также писательница Светлана Павлова.
Героями рейтинга "30 до 30" становятся люди до 30 лет, которые получили признание в профессиональном сообществе и стали известными на всероссийском или глобальном уровне.
Ранее Женя Трофимов назвал три причины, почему Барнаул лучше Москвы.
16:11:16 21-06-2025
Чей этот мажорик?
Почему эму шнягу-шняжную барнаульцам постоянно навязывают ?
19:31:19 21-06-2025
Капец, а не певец!