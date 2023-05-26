Без осадков до +22 градусов. О погоде в Алтайском крае 26 мая

День пройдёт без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

26 мая 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От +17 до +22 градусов ожидается в Алтайском крае днём 26 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День пройдёт без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +17 до +19 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.