Буря стихает. О погоде в Алтайском крае 19 апреля

На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с

19 апреля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -1 до +4 градусов ожидается в Алтайском крае днём 19 апреля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, по югу местами пройдёт умеренный снег, который может быть мокрым.

На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от 0 до +2 градусов. Небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 4-9 м/с.