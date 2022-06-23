На предприятии «Алтайские колбасы» провели обучение по мотивации и целеполаганию

Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) посетили предприятие — участника нацпроекта «Производительность труда» ООО «Алтайские колбасы». Там они провели обучение и стратегическую сессию по теме «Декомпозиция целей».

На сессии сотрудники получили новые знания по целеполаганию, мотивации, взаимосвязи результативности разных подразделений с финансовыми результатами всей организации. Также они познакомились с методикой формирования дерева целей на основе показателей менеджмента и их привязки к картам показателей эффективности для сотрудников.

Также для сотрудников «Алтайских колбас» провели обучение по теме «Эффективный инфоцентр», которое является логическим продолжением «Декомпозиции целей». Оно ориентировано на выработку навыков приоритизации информации, её всесторонний анализ и визуализацию.

Формирование информационного центра на предприятии способствует созданию общего информационного поля, позволяет выявлять проблемы и повышать скорость принятия решений за счёт быстрых коммуникаций. Также он помогает сформировать качественные каналы постоянной обратной связи для руководителей различных уровней управления.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте производительность. рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.