Россия заявила о попытке атаки дронов на резиденцию Путина в Новгородской области

По данным МИД, все БПЛА сбиты силами ПВО

30 декабря 2025, 07:40, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Россия заявила о попытке массированной атаки на одну из резиденций президента Владимира Путина в Новгородской области. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ночь на понедельник киевский режим использовал для этого 91 ударный беспилотник, и все они были уничтожены силами ПВО.

Лавров назвал действия украинской стороны "государственным терроризмом" и заявил, что Россия определила цели для ответных ударов, однако не намерена выходить из переговорного процесса с США, хотя ее позиция будет пересмотрена.

Ассистент главы РФ Юрий Ушаков добавил, что американский президент Дональд Трамп был шокирован и возмущен этой атакой, назвав ее "сумасшедшей". По словам Ушакова, это событие повлияет на подходы США в работе с украинским руководством.