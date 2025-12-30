Россия заявила о попытке атаки дронов на резиденцию Путина в Новгородской области
По данным МИД, все БПЛА сбиты силами ПВО
30 декабря 2025, 07:40, ИА Амител
Россия заявила о попытке массированной атаки на одну из резиденций президента Владимира Путина в Новгородской области. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ночь на понедельник киевский режим использовал для этого 91 ударный беспилотник, и все они были уничтожены силами ПВО.
Лавров назвал действия украинской стороны "государственным терроризмом" и заявил, что Россия определила цели для ответных ударов, однако не намерена выходить из переговорного процесса с США, хотя ее позиция будет пересмотрена.
Ассистент главы РФ Юрий Ушаков добавил, что американский президент Дональд Трамп был шокирован и возмущен этой атакой, назвав ее "сумасшедшей". По словам Ушакова, это событие повлияет на подходы США в работе с украинским руководством.
09:23:31 30-12-2025
руководство Украиной всё с ума сошедшее. Церемониться с ним не нужно.
10:21:30 30-12-2025
гость (09:23:31 30-12-2025) руководство Украиной всё с ума сошедшее. Церемониться с ним ... сколько раз говорено - пока работаем хирургически.
10:02:32 30-12-2025
я не удивляюсь. Уже в 2014 году они градом ударили по школе Донецка где шли занятия по музыке и ракеты разорвали детей на куски. Уже тогда стало все понятно с анклавом украина
10:34:57 30-12-2025
смотрю встречу Трампа и комика и не понимаю, почему до сих пор с этим наркошей все возятся? Вокруг него все бегают, дают обдолбанному слово, слушают, транслируют, устраивают рождественские обеды...
11:16:54 30-12-2025
Гость (10:34:57 30-12-2025) смотрю встречу Трампа и комика и не понимаю, почему до сих п... а что тут непонятно? Трамп артист похлеще Зеленского. Только последний от ненависти почернел, а Трамп ждет, как бы выгоду поиметь и с Украины, и с России, а хорошо бы съесть их территории и ресурсы. Затаившийся враг опасней явного. Но есть еще одна причина, почему Трамп не конфликтует открыто с Россией - он хочет не портить отношения с Путиным, чтобы вежливо попросить территории, Америку в ближайшем будущем ждут катаклизмы. Ей самой жить негде будет, ИИ давно подсчитал вероятность этого.
12:43:04 30-12-2025
Гость (10:34:57 30-12-2025) смотрю встречу Трампа и комика и не понимаю, почему до сих п... Через наркошу моют деньги евросоюза и прочих. Ещё получают откаты со всех траншей. Вот и возятся с ним, то есть зарабптывают на нём.
11:53:51 30-12-2025
Наконец-то настала пора выразить озабоченность.
12:06:13 30-12-2025
В Великую Отечественную войну на Москву, за Урал, ничего не прилетало. А теперь?
12:17:27 30-12-2025
Гость (12:06:13 30-12-2025) В Великую Отечественную войну на Москву, за Урал, ничего не ... А теперь техника шагнула далеко вперед.
13:25:42 30-12-2025
Гость (12:17:27 30-12-2025) А теперь техника шагнула далеко вперед. ... У кого-то шагнула.
14:18:54 30-12-2025
Гость (13:25:42 30-12-2025) У кого-то шагнула.... С обеих сторон.