Боец ММА получил 23 года вместо пожизненного за убийство сибирячки и ее пятилетней дочери
Прокуратура настаивала на пожизненном сроке, но суд учел смягчающие обстоятельства
15 июля 2026, 16:29, ИА Амител
В Новосибирске завершился судебный процесс по резонансному делу Фархода Рахимзоды — 31‑летнего уроженца Таджикистана, бывшего повара, таксиста и бойца ММА. Его признали виновным в жестоком двойном убийстве — женщины и ее пятилетней дочери. Подробности передает "КП-Новосибирск".
Как рассказала начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Ольга Либрихт, Рахимзода познакомился с жертвой, когда та пользовалась его услугами такси. Женщина приехала из Казахстана вместе с дочкой и недавно получила крупное наследство — именно из‑за денег, по версии следствия и суда, таксист и задумал преступление.
Под вымышленным предлогом он вывез женщину с ребенком в безлюдное место в Кировском районе. На глазах у девочки он расправился с матерью, а потом почти сутки возил тело погибшей в машине — при этом ребенок все это время сидел в детском кресле на заднем сиденье.
«Затем преступник отвез тело женщины в Искитимский район и спрятал в снегоотвале. Спустя сутки он вернулся к девочке, задушил ее около села Толмачево и тоже оставил тело на снегоотвале. Помимо убийств, Рахимзода похитил более двух миллионов рублей и автомобиль жертвы. После этого он попытался скрыться и уехать в Таджикистан, но был задержан в Казахстане», — говорится в публикации.
Изначально прокуратура требовала для него пожизненного заключения: двойное убийство, причем одной из жертв был ребенок, да еще и при наличии нескольких отягчающих обстоятельств — этого обычно достаточно для максимального срока. Однако суд назначил 23 года лишения свободы в колонии строгого режима.
По словам Ольги Либрихт, на смягчение приговора повлияли несколько факторов. Так, у Рахимзоды были исключительно положительные характеристики, на иждивении находились двое малолетних детей, а также он частично признал свою вину. Именно эти обстоятельства суд счел смягчающими — и вместо пожизненного срока отправил преступника в колонию на 23 года.
16:41:33 15-07-2026
Такой мягкий приговор вызывает недоумение.
16:45:16 15-07-2026
Самый гуманный суд
17:34:52 15-07-2026
Из серии, мы вам всё уже, дадим 20 лет. Но если скажете "Виноват, каюсь. То уже будет 12. Что скажете?"
Да ничего, оставьте 20 как есть ) мне так больше нравится
18:06:27 15-07-2026
Все просто прогнило в этом государстве.
19:46:44 15-07-2026
расскажите ГДЕ тут смягчающие обстоятельства? адвокат этого зверя кто? как он мог что-то выискивать "смягчающее":! что может быть хуже убийства-то?!
21:53:15 15-07-2026
Тоже, видимо, в рядах "ценных специалистов" прибыл в Россию, вот и наработал, гореть тебе в аду!
06:32:48 16-07-2026
На иждивении у него двое малолетних детей...которым он будет перечислять деньги...
08:47:09 16-07-2026
гнилая система