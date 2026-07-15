Боец ММА получил 23 года вместо пожизненного за убийство сибирячки и ее пятилетней дочери

Прокуратура настаивала на пожизненном сроке, но суд учел смягчающие обстоятельства

15 июля 2026, 16:29, ИА Амител

Обвиняемый в деле об убийстве / Фото: Новосибирский областной суд

В Новосибирске завершился судебный процесс по резонансному делу Фархода Рахимзоды — 31‑летнего уроженца Таджикистана, бывшего повара, таксиста и бойца ММА. Его признали виновным в жестоком двойном убийстве — женщины и ее пятилетней дочери. Подробности передает "КП-Новосибирск".

Как рассказала начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Ольга Либрихт, Рахимзода познакомился с жертвой, когда та пользовалась его услугами такси. Женщина приехала из Казахстана вместе с дочкой и недавно получила крупное наследство — именно из‑за денег, по версии следствия и суда, таксист и задумал преступление.

Под вымышленным предлогом он вывез женщину с ребенком в безлюдное место в Кировском районе. На глазах у девочки он расправился с матерью, а потом почти сутки возил тело погибшей в машине — при этом ребенок все это время сидел в детском кресле на заднем сиденье.

«Затем преступник отвез тело женщины в Искитимский район и спрятал в снегоотвале. Спустя сутки он вернулся к девочке, задушил ее около села Толмачево и тоже оставил тело на снегоотвале. Помимо убийств, Рахимзода похитил более двух миллионов рублей и автомобиль жертвы. После этого он попытался скрыться и уехать в Таджикистан, но был задержан в Казахстане», — говорится в публикации.

Изначально прокуратура требовала для него пожизненного заключения: двойное убийство, причем одной из жертв был ребенок, да еще и при наличии нескольких отягчающих обстоятельств — этого обычно достаточно для максимального срока. Однако суд назначил 23 года лишения свободы в колонии строгого режима.

По словам Ольги Либрихт, на смягчение приговора повлияли несколько факторов. Так, у Рахимзоды были исключительно положительные характеристики, на иждивении находились двое малолетних детей, а также он частично признал свою вину. Именно эти обстоятельства суд счел смягчающими — и вместо пожизненного срока отправил преступника в колонию на 23 года.