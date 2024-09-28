До +13. О погоде в Алтайском крае днем 28 сентября

Преимущественно без осадков

28 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет / Фото: unsplash.com

От +8 до +13 градусов ожидается в Алтайском крае днем 28 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +8 до +10 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.