До +13. О погоде в Алтайском крае днем 28 сентября
Преимущественно без осадков
28 сентября 2024, 06:00, ИА Амител
Рассвет / Фото: unsplash.com
От +8 до +13 градусов ожидается в Алтайском крае днем 28 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле от +8 до +10 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
10:00:39 30-09-2024
тепло в барнауле будет