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До +13. О погоде в Алтайском крае днем 28 сентября

Преимущественно без осадков

28 сентября 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет / Фото: unsplash.com
Рассвет / Фото: unsplash.com

От +8 до +13 градусов ожидается в Алтайском крае днем 28 сентября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +8 до +10 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.

Барнаул Алтайский край Погода

Комментарии 1

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дима егоров

10:00:39 30-09-2024

тепло в барнауле будет

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