До +15 градусов. О погоде в Алтайском крае 25 апреля

Согласно прогнозу синоптиков, в отдельных районах пройдёт небольшой дождь, который утром будет сопровождаться мокрым снегом

25 апреля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Местами до +15 градусов ожидается в Алтайском крае днём 25 апреля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в целом в крае будет от +5 до +10 градусов. В отдельных районах небольшой дождь, утром – с мокрым снегом. Ветер западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле от +6 до +8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер западный, 9-14 м/с.