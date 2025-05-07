До +26 градусов потеплеет в Алтайском крае 7 мая

Обойдется преимущественно без осадков

07 мая 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

До +26 градусов потеплеет в Алтайском крае днем 7 мая, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Так, по краю температура составит +21...+26 градусов. Обойдется преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +21...+23 градуса. Существенных осадков также не ожидается. Ветер подует юго-восточный, 4–9 м/с.