До +26 градусов потеплеет в Алтайском крае 7 мая
Обойдется преимущественно без осадков
07 мая 2025, 06:00, ИА Амител
Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
До +26 градусов потеплеет в Алтайском крае днем 7 мая, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
Так, по краю температура составит +21...+26 градусов. Обойдется преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут +21...+23 градуса. Существенных осадков также не ожидается. Ветер подует юго-восточный, 4–9 м/с.
"В Алтайском крае в период с 6 по 12 мая сохранится высокая пожароопасность (четвертый класс), местами чрезвычайная пожароопасность (пятый класс)", – предупреждают синоптики.
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