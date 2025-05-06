После жары 9 мая синоптики прогнозируют резкое похолодание с ливнями и градом на Алтае

В регионе могут объявить штормовое предупреждение

06 мая 2025, 15:30, ИА Амител

Сильный дождь в Барнауле / Фото: из архива amic.ru

Повышение температуры до летних значений прогнозируют синоптики в Алтайском крае на выходные: к 9 мая воздух в регионе прогреется максимально до +35 градусов. При этом осадков не предвидится, рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Уже в ближайшую ночь в регионе столбики термометров покажут +1...+6°C, и лишь в предгорьях они могут опуститься до -4°C. В ночь на 8 мая ожидается +7...+12 градусов, а 9-го числа уже будет от +10 до +15°C. Дневные температуры тоже станут нарастать. Если в среду, 7 мая, в регионе синоптики прогнозируют +21...+26°C, то в День Победы обещают +30...+35.

"Пик жары придется на 9 мая, но уже 10-го с прохождением холодного фронта на большей части края пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, ливни, град и шквалистое усиление ветра. Такая неблагоприятная погода может перейти в штормовую. В субботу будет уже около +20...+27", – рассказала Людмила Сырых.

Такие погодные условия сохранятся и 11 мая местами в восточных и южных районах. При этом температура будет понижаться во всем регионе. Днем в воскресенье воздух уже не прогреется выше +18...+23 градусов.