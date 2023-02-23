До +9 и снег с дождём. О погоде в Алтайском крае 23 февраля

Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с

23 февраля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -1 до +4 градусов ожидается в Алтайском крае днём 23 февраля, а местами в предгорьях воздух прогреется до +9 градусов. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, по югу с дождём, возможны гололёдные явления. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от +2 до +4 градусов. Во второй половине дня пройдёт небольшой мокрый снег, возможны гололёдные явления. Ветер южный, 5-10 м/с.