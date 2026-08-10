Джастас Уолкер встретился с руководством МВД для решения миграционного статуса его семьи
Родственников "веселого молочника" пригласили в Управление
10 августа 2026, 20:45, ИА Амител
Джастас Уолкер встретился с руководством ГУ МВД России по Алтайскому краю для урегулирования миграционного статуса его семьи.
Члены семьи фермера из Солонешенского района, гражданина России Джастаса Уолкера проживают в России на основании вида на жительство, что, в свою очередь, подразумевает своевременное предоставление соответствующих уведомлений, сроки подачи которых в данном случае были нарушены, рассказала в своем канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Исходя из гуманитарных соображений, для урегулирования правового положения сотрудники миграционного подразделения пригласили указанных граждан в ГУ МВД России по Алтайскому краю».
Уточняется, что информация о выдворении семьи из Российской Федерации не соответствует действительности. Джастас Уолкер и его супруга встретились с руководством ГУ МВД России по Алтайскому краю, правовой статус членов семьи был урегулирован. Ситуацию контролирует руководство Миграционной службы МВД России.
Ранее фермер, который уже десять лет со своей семьей живет в Солонешенском районе Алтайского края и развивает фермерское хозяйство рассказал в блоге, что ему позвонили неизвестные из УФМС и сообщили, что всю его семью могут лишить ВНЖ и выдворить из страны.
21:04:46 10-08-2026
В итоге розыгрыш или всё хорошо, просто покрылись и нашли мелкие недочёты?
21:13:25 10-08-2026
не знал, что он в АК.
АК - это как средний запад, только гремучников нет
нравится человеку - на здоровье.
21:51:47 10-08-2026
Где местные умники, которые утверждали, что из миграционки не звонят и это мошенники?
Нужно ваше авторитетное мнение по ситуации
09:47:34 11-08-2026
А вы заметили, дорогие друзья, как вас (нас) со всей силы раскачивают на эмоциональных качельках? Как резко влетает и, что характерно, со сторон, о которых и думать забыл. Жили себе жили, и внезапно в чат с двух ног залетает смеющийся фермер с дикими рассказами, как его с семьёй выгоняют из тоталитарного Империума. Всё это, понятно, транслируется на известных интернет-площадках. Потом оказывается, что не его, а только семью. Ну ибо он гражданин Империума, а гражданинов Империума выдворять из Империума нельзя по Закону Империума. А семью можно. Ибо не гражданины. Более того, оказывается, что семья-то и в жизни не хотела быть гражданинами, ибо всецело поклоняются второму гегемону. Потом оказывается, что и семью-то никто никуда не собирался. Просто у них статус. Юридический. А обладатели сего должны (ну так случилось в Законе) сообщать о себе, дескать вот мы тут, можно еще? На что им говорят, что, конечно, можно. И все продолжают дружно продолжать. А потом и вовсе вскрывается, что семья давно уже и документы собрала на подданство. Ибо давно считают Империум Родиной и рады быть частью лучшей в мире Федерации.
StockGambler
11:02:46 11-08-2026
Мусик (09:47:34 11-08-2026) А вы заметили, дорогие друзья, как вас (нас) со всей силы ра... Вы не принимайте так близко к сердцу.Началось это всё со звонка неизвестного из УФМС. )