Джастас Уолкер встретился с руководством МВД для решения миграционного статуса его семьи

Родственников "веселого молочника" пригласили в Управление

10 августа 2026, 20:45, ИА Амител

Джастас Уолкер и его супруга в Управлении МВД по Алтайскому краю / Фото: канал Ирины Волк

Джастас Уолкер встретился с руководством ГУ МВД России по Алтайскому краю для урегулирования миграционного статуса его семьи.

Члены семьи фермера из Солонешенского района, гражданина России Джастаса Уолкера проживают в России на основании вида на жительство, что, в свою очередь, подразумевает своевременное предоставление соответствующих уведомлений, сроки подачи которых в данном случае были нарушены, рассказала в своем канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Исходя из гуманитарных соображений, для урегулирования правового положения сотрудники миграционного подразделения пригласили указанных граждан в ГУ МВД России по Алтайскому краю».

Уточняется, что информация о выдворении семьи из Российской Федерации не соответствует действительности. Джастас Уолкер и его супруга встретились с руководством ГУ МВД России по Алтайскому краю, правовой статус членов семьи был урегулирован. Ситуацию контролирует руководство Миграционной службы МВД России.

Ранее фермер, который уже десять лет со своей семьей живет в Солонешенском районе Алтайского края и развивает фермерское хозяйство рассказал в блоге, что ему позвонили неизвестные из УФМС и сообщили, что всю его семью могут лишить ВНЖ и выдворить из страны.