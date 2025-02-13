Эксперты, единороссы и активисты участвуют в разработке Стратегии развития образования

Партия поддерживает всестороннее обсуждение документа

13 февраля 2025, 17:25, ИА Амител

Заседание "Единой России" / Фото: пресс-служба партии

Партия "Единая Россия" инициировала широкую дискуссию по проекту Стратегии развития образования. Секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев подчеркнул значимость открытого диалога на заседании профильной комиссии по образованию и науке. Подробности сообщает сайт ER.ru.

Анализ и учет мнений граждан

По словам Якушева, для партии важно всесторонне проанализировать Стратегию, совместив возможности государства, экспертные прогнозы и общественное мнение. Особое внимание в документе предлагают уделить содержанию образования, инфраструктуре, образовательным стандартам и учебной нагрузке.

"Все наши граждане так или иначе участвуют в процессе образования и обучения. Поэтому для "Единой России" важно провести анализ и широкое обсуждение Стратегии развития образования на площадке профильной комиссии Генсовета", – заявил Владимир Якушев.

Он считает, что необходимо найти решение проблемы высокой учебной нагрузки. Он подчеркнул важность снижения объема домашних заданий при сохранении высокого уровня знаний и компетенций учащихся.

Секретарь Генсовета отметил успехи в модернизации материально-технической базы учебных заведений, подчеркнув необходимость дальнейшего улучшения условий в детских садах, школах и вузах. Эти меры должны быть четко зафиксированы в Стратегии.

Поддержка педагогов и улучшение условий труда

Партия считает необходимым освободить педагогов от излишней бюрократии и пересмотреть систему оплаты труда. Якушев подчеркнул важность обеспечения достойного вознаграждения учителям, чтобы стимулировать их оставаться в школе, а не переходить в репетиторство.

"Это значит – реально разгрузить их от отчетности и бюрократических процедур. Кроме того, система оплаты труда учителей и преподавателей требует серьезной, вдумчивой доработки. Для школьных учителей необходимо обеспечить соответствие оплаты и нагрузки, чтобы наиболее востребованные специалисты получали адекватное вознаграждение за свою работу", – указал секретарь Генсовета партии.

Владимир Якушев также отметил проблему значительного разрыва в зарплатах учителей между регионами. Он напомнил, что по поручению президента проводится тестирование новой модели оплаты труда, которая со следующего года будет внедрена повсеместно. Контроль и корректировка этой системы должны стать важной частью реализации Стратегии.

В сфере высшего образования секретарь Генсовета обратил внимание на несоответствие уровня зарплат преподавателей и руководства вузов. Он предложил увязать оплату труда с вкладом в образовательный процесс и использовать справедливость системы оплаты в качестве критерия оценки эффективности работы вузов.

Партия также предлагает учитывать потребности рынка труда при развитии региональных вузов. Для этого важно объединить усилия Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения и Министерства труда для согласования контрольных цифр приема.

При этом, по мнению ЕР, важно четко распределить ответственность в сфере образования, чтобы губернаторы могли эффективнее планировать образовательную политику в соответствии с региональными особенностями и потребностями экономики.

Работа с молодежью и определенность по вопросу ЕГЭ

Владимир Якушев считает необходимым включить в Стратегию программы поддержку одаренных школьников. В качестве примера он отметил положительный опыт образовательного центра "Сириус", который уже транслируется на региональный уровень в рамках народной программы партии.

А еще секретарь Генсовета призвал поставить точку в дискуссиях вокруг ЕГЭ: либо сохранить его, либо предложить альтернативную форму аттестации и поступления в вузы. Это решение должно быть зафиксировано в Стратегии.

"Важный вопрос, на который в Стратегии должен быть дан однозначный ответ, – это способ государственной итоговой аттестация для тех, кто окончил школу и собирается поступать в вуз. Тема ЕГЭ сегодня – совершенно незаслуженно – приобретает политическое звучание", – заключил секретарь Генсовета.

Все предложения партии основаны на анализе обращений граждан и обратной связи из общественных приемных, штабов поддержки и муниципальных депутатов.

Глава комиссии Генсовета Елена Шмелева подчеркнула важность формирования ценностного фундамента российского образования через просветительские, культурные и спортивные программы.

"Очень важно, чтобы в финальной версии документа мы увидели трансформацию этого вызова в действующие механизмы, комплексные программы, когда система ценностей на всех уровнях образования формируется не только через предметное обучение, но и через просветительские, общественно значимые отраслевые проекты развития культуры, спорта и общества в целом", – сказала она.

Замминистра просвещения Ирина Шварцман заявила, что все предложения партии будут учтены при разработке Стратегии развития образования.