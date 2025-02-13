Эксперты, единороссы и активисты участвуют в разработке Стратегии развития образования
Партия поддерживает всестороннее обсуждение документа
13 февраля 2025, 17:25, ИА Амител
Партия "Единая Россия" инициировала широкую дискуссию по проекту Стратегии развития образования. Секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев подчеркнул значимость открытого диалога на заседании профильной комиссии по образованию и науке. Подробности сообщает сайт ER.ru.
Анализ и учет мнений граждан
По словам Якушева, для партии важно всесторонне проанализировать Стратегию, совместив возможности государства, экспертные прогнозы и общественное мнение. Особое внимание в документе предлагают уделить содержанию образования, инфраструктуре, образовательным стандартам и учебной нагрузке.
"Все наши граждане так или иначе участвуют в процессе образования и обучения. Поэтому для "Единой России" важно провести анализ и широкое обсуждение Стратегии развития образования на площадке профильной комиссии Генсовета", – заявил Владимир Якушев.
Он считает, что необходимо найти решение проблемы высокой учебной нагрузки. Он подчеркнул важность снижения объема домашних заданий при сохранении высокого уровня знаний и компетенций учащихся.
Секретарь Генсовета отметил успехи в модернизации материально-технической базы учебных заведений, подчеркнув необходимость дальнейшего улучшения условий в детских садах, школах и вузах. Эти меры должны быть четко зафиксированы в Стратегии.
Поддержка педагогов и улучшение условий труда
Партия считает необходимым освободить педагогов от излишней бюрократии и пересмотреть систему оплаты труда. Якушев подчеркнул важность обеспечения достойного вознаграждения учителям, чтобы стимулировать их оставаться в школе, а не переходить в репетиторство.
"Это значит – реально разгрузить их от отчетности и бюрократических процедур. Кроме того, система оплаты труда учителей и преподавателей требует серьезной, вдумчивой доработки. Для школьных учителей необходимо обеспечить соответствие оплаты и нагрузки, чтобы наиболее востребованные специалисты получали адекватное вознаграждение за свою работу", – указал секретарь Генсовета партии.
Владимир Якушев также отметил проблему значительного разрыва в зарплатах учителей между регионами. Он напомнил, что по поручению президента проводится тестирование новой модели оплаты труда, которая со следующего года будет внедрена повсеместно. Контроль и корректировка этой системы должны стать важной частью реализации Стратегии.
В сфере высшего образования секретарь Генсовета обратил внимание на несоответствие уровня зарплат преподавателей и руководства вузов. Он предложил увязать оплату труда с вкладом в образовательный процесс и использовать справедливость системы оплаты в качестве критерия оценки эффективности работы вузов.
Партия также предлагает учитывать потребности рынка труда при развитии региональных вузов. Для этого важно объединить усилия Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения и Министерства труда для согласования контрольных цифр приема.
При этом, по мнению ЕР, важно четко распределить ответственность в сфере образования, чтобы губернаторы могли эффективнее планировать образовательную политику в соответствии с региональными особенностями и потребностями экономики.
Работа с молодежью и определенность по вопросу ЕГЭ
Владимир Якушев считает необходимым включить в Стратегию программы поддержку одаренных школьников. В качестве примера он отметил положительный опыт образовательного центра "Сириус", который уже транслируется на региональный уровень в рамках народной программы партии.
А еще секретарь Генсовета призвал поставить точку в дискуссиях вокруг ЕГЭ: либо сохранить его, либо предложить альтернативную форму аттестации и поступления в вузы. Это решение должно быть зафиксировано в Стратегии.
"Важный вопрос, на который в Стратегии должен быть дан однозначный ответ, – это способ государственной итоговой аттестация для тех, кто окончил школу и собирается поступать в вуз. Тема ЕГЭ сегодня – совершенно незаслуженно – приобретает политическое звучание", – заключил секретарь Генсовета.
Все предложения партии основаны на анализе обращений граждан и обратной связи из общественных приемных, штабов поддержки и муниципальных депутатов.
Глава комиссии Генсовета Елена Шмелева подчеркнула важность формирования ценностного фундамента российского образования через просветительские, культурные и спортивные программы.
"Очень важно, чтобы в финальной версии документа мы увидели трансформацию этого вызова в действующие механизмы, комплексные программы, когда система ценностей на всех уровнях образования формируется не только через предметное обучение, но и через просветительские, общественно значимые отраслевые проекты развития культуры, спорта и общества в целом", – сказала она.
Замминистра просвещения Ирина Шварцман заявила, что все предложения партии будут учтены при разработке Стратегии развития образования.
17:44:04 13-02-2025
А толку то с ними связываться!?
Всё равно сделают по своему!
Как бы так сделать что бы всё работало, и денег ни кому не платить!... Вот их главный принцип. Мы это уже давно поняли.
18:44:35 13-02-2025
учитывать потребности рынка .. этим многое сказано.
02:12:27 14-02-2025
Хорошо сказано, мутно, не понятно, всё как обычно в политике, нельзя ставить на одну лошадь, а вдруг выиграет другая, в этом случае можно быстро переобуться и продолжить скакать на ней. Но сейчас не тот момент, простая логика заставляет задаться вопросом, почему в СССР с рождением было нормально, а в России напряжёнка, президент из кожи лезет, а рожают только на юге, где он завалил их халявой. В чём различие, которое обрушило рождаемость, конечно, политики и сейчас начнут дуть в уши про провалы, которые всегда можно придумать, но факт, количество детей на одну женщину падает, это ничем не скроешь. Думаю, что ЕГЭ это один из факторов, которые этому способствуют, другим считаю то, что президент всё меряет деньгами, эта его политика уже пропитала всё общество, а это путь к вырождению, что мы сейчас и наблюдаем в России. Таким образом, отмена ЕГЭ будет способствовать тому, что молодые девушки будут больше думаю о семье, а не о том, что бы удачней запрыгнуть в поезд благополучия, который несётся в пропасть.
08:47:40 14-02-2025
А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь"
11:04:56 14-02-2025
А в Советское время была создана лучшая система образования безо всякой болтовни.И она ,действительно,давала знания.Возьмите среднее образование,профессиональное,высшее.Куда всё подевалось?